Melhores perfumes de primavera: 16 fragrâncias para usar na estação

Descubra os perfumes femininos mais procurados para a estação das flores e como escolher o seu

Vitória
Publicado em 23/09/2025 às 13h30
Perfumes florais e cítricos são os queridinhos da primavera 2025, trazendo frescor e leveza para os dias mais quentes. Escolha a fragrância que combina com seu estilo e desperte seus sentidos para a estação das flores. Crédito: Gerado por inteligência artificial
A primavera chegou e com ela vem aquela vontade de renovação, seja no guarda-roupa, no visual ou, principalmente, na escolha do perfume. Há algo quase mágico nessa estação que desperta nossos sentidos para aromas mais frescos, florais e vibrantes. É chegada a hora de trocar aquela fragrância amadeirada do inverno por algo mais leve. Pesando nisso, o Clube A Gazeta preparou uma lista de opções para você. Confira!

Se você também está sentindo esse chamado olfativo da estação, não está sozinha. Em 2025, a perfumaria reflete a evolução dos consumidores e de suas prioridades, segundo especialistas da Beleza na Web, e os perfumes para primavera 2025 estão mais sofisticados e versáteis do que nunca. A busca por fragrâncias que capturam o frescor da estação, o desabrochar das flores e a leveza dos primeiros dias quentes tornou-se uma verdadeira jornada sensorial.

Pensando nisso, reunimos 16 opções que prometem ser suas companheiras perfeitas nesta primavera. Dos melhores perfumes primavera aos perfumes florais 2025 mais desejados, passando pelos perfumes cítricos que energizam e pelos perfumes frescos para dias quentes, nossa seleção contempla diferentes personalidades e momentos do seu dia.

Os melhores perfumes florais para despertar sua feminilidade

As flores são a alma da primavera, e as fragrâncias florais capturam essa essência de forma sublime. Esta versão mais floral e fresca oferece um bouquet branco com notas verdes luminosas, como descreve a Primor sobre uma das tendências do ano.

Chanel Chance Eau Tendre 100ml

Chanel Chance Eau Tendre 100ml

Com notas de grapefruit rosa, marmelo e jasmim, é o equilíbrio perfeito entre frescor cítrico e delicadeza floral. Ideal para o dia a dia, tem média duração e se adapta bem ao calor.

Dior Miss Dior Blooming Bouquet 100ml

Dior Miss Dior Blooming Bouquet 100ml

Uma explosão de peônias brancas e rosas, com toques de damasco. Perfeito para ocasiões especiais ou quando você quer se sentir especial em um dia comum.

Marc Jacobs Daisy EDT 100ml

Marc Jacobs Daisy EDT 100ml

Com violetas selvagens, gardênia e morango, é jovem, divertido e perfeito para quem busca um floral moderno e descontraído.

Viktor & Rolf Flowerbomb EDP 100ml

Viktor & Rolf Flowerbomb EDP 100ml

Embora seja um clássico, continua atual com suas notas de jasmim, rosa e patchouli. Uma opção mais intensa para a noite ou ocasiões especiais.

Lancôme La Vie Est Belle En Rose EDP 100ml

Lancôme La Vie Est Belle En Rose EDP 100ml

Uma versão mais primaveril do clássico, com notas de bergamota, groselha preta e peônia. Feminino e sofisticado.

Perfumes cítricos que energizam seus dias

Notas como bergamota, grapefruit (toranja) ou yuzu (fruta cítrica oriental) são combinadas com lavanda, alecrim ou gengibre. O resultado são fragrâncias energizantes, que trazem clareza e leveza sem perder personalidade.

Dolce & Gabbana Light Blue EDT 100ml

Dolce & Gabbana Light Blue EDT 100ml

O clássico siciliano que nunca sai de moda. Com limão, maçã verde e bambu, é refrescante e versátil para qualquer hora do dia.

Bvlgari Omnia Crystalline EDT 50ml

Bvlgari Omnia Crystalline EDT 50ml

Bambu, nashi (pêra asiática) e flor de lótus criam uma fragrância cristalina e pura, ideal para o calor.

Hermès Un Jardin Sur Le Toit

Hermès Un Jardin Sur Le Toit EDT 100ml

Uma ode aos jardins urbanos, com capim-limão, rosa e pêra. Sofisticado e único, perfeito para quem busca algo diferenciado.

Opções nacionais que conquistam

O mercado brasileiro tem se destacado na perfumaria, oferecendo opções de qualidade a preços mais acessíveis. Com uma proposta voltada para o dinamismo e a modernidade, essa fragrância é repleta de frescor e energia. Notas cítricas e marinhas são complementadas por toques amadeirados, destaque sobre tendências nacionais.

Natura Kaiak Spray Colônia 100 mL

Natura Kaiak Spray Colônia 100 mL

Aquático e energizante, com notas cítricas e marinhas. Perfeito para mulheres ativas e modernas.

oBoticário Lily EDP 75ml

oBoticário Lily EDP 75ml

Uma fragrância floral feminina delicada, com notas de lírio, jasmim, sândalo e tangerina. Perfeita para o dia a dia na primavera, oferecendo frescor e feminilidade.

Colônia Magnólia Granado 300ml

Colônia Magnólia Granado 300ml

Um perfume floral feminino com notas predominantes de magnólia que trazem elegância e frescor primaveril. Ideal para quem busca uma opção nacional sofisticada.

Fragrâncias verdes que conectam com a natureza

Kenzo L'Eau par Kenzo

Kenzo L'Eau par Kenzo

Aquático floral com hortelã fosca, flor de lótus e pêssego. Uma fragrância fresca e sensual, perfeita para dias quentes da primavera.

Hermès Un Jardin Sur Le Nil EDT 100mL

Hermès Un Jardin Sur Le Nil EDT 100mL

Verde, fresco e misterioso, com tomate, manga verde e incenso. Para quem ama fragrâncias inusitadas.

Deo Colônia Ekos Ryo Chuva 75 Ml

Deo Colônia Ekos Ryo Chuva 75 Ml

Uma deo colônia que carrega a assinatura da Amazônia em sua composição, com o frescor da chuva sobre a floresta. Inspirado na bioessência da terra molhada e plantas tropicais, combina acordes verdes, florais aquosos e notas amadeiradas suaves.

Opções gourmand com toque primaveril

Prada Candy EDP 30ml

Prada Candy EDP 30ml

Doce mas não enjoativo, com caramelo, almíscar branco e benzoin. Uma opção diferente para quem não abre mão do gourmand.

Giorgio Armani Sì Passione EDP 100ml

Giorgio Armani Sì Passione EDP 100ml

Frutado e floral com notas de groselha preta, pêra, baunilha, jasmim e rosa. Moderno e feminino, perfeito para a mulher contemporânea.

Dicas essenciais para escolher seu perfume de primavera

A escolha do perfume ideal para a primavera vai além das notas aromáticas. É importante considerar o seu estilo de vida, as ocasiões de uso e até mesmo a química da sua pele. Normalmente, são combinadas com notas florais ou herbais, criando um equilíbrio perfeito para um perfume fresco e frutado, explica a Primor sobre as tendências atuais.

Para o dia a dia, prefira fragrâncias mais leves, com notas cítricas ou aquáticas. Para ocasiões especiais, aposte em florais mais intensos ou com toques amadeirados sutis. E lembre-se: o perfume deve fazer você se sentir bem, então sempre teste antes de comprar.

Perguntas sobre perfumes para Primavera 2025

Qual perfume dura mais no calor da primavera?

Perfumes com notas amadeiradas ou orientais tendem a ter melhor fixação no calor. No entanto, para a primavera, prefira aplicar em pontos de pulso e reaplicar quando necessário, priorizando o conforto olfativo.

Perfume cítrico ou floral é melhor para o dia a dia?

Ambos são excelentes para uso diário. Os cítricos oferecem energia e frescor imediato, enquanto os florais trazem feminilidade e versatilidade. A escolha depende do seu estilo pessoal e da ocasião.

Existem perfumes nacionais bons para a primavera?

Sim! Marcas como Natura, O Boticário e Granado oferecem excelentes opções para a estação, com qualidade comparable a marcas internacionais e preços mais acessíveis.

O perfume pode mudar o cheiro no calor?

Sim, o calor pode intensificar certas notas e acelerar a evaporação de outras. Por isso, é importante escolher fragrâncias balanceadas e aplicar com moderação em dias muito quentes.

Como aplicar perfume corretamente na primavera?

Aplique nas "zonas quentes" do corpo (pulsos, atrás das orelhas, colo), evite esfregar e considere usar produtos com a mesma fragrância (hidratante, body splash) para prolongar a duração.

