Perfumes florais e cítricos são os queridinhos da primavera 2025, trazendo frescor e leveza para os dias mais quentes. Escolha a fragrância que combina com seu estilo e desperte seus sentidos para a estação das flores. Crédito: Gerado por inteligência artificial

A primavera chegou e com ela vem aquela vontade de renovação, seja no guarda-roupa, no visual ou, principalmente, na escolha do perfume. Há algo quase mágico nessa estação que desperta nossos sentidos para aromas mais frescos, florais e vibrantes. É chegada a hora de trocar aquela fragrância amadeirada do inverno por algo mais leve. Pesando nisso, o Clube A Gazeta preparou uma lista de opções para você. Confira!

Se você também está sentindo esse chamado olfativo da estação, não está sozinha. Em 2025, a perfumaria reflete a evolução dos consumidores e de suas prioridades, segundo especialistas da Beleza na Web, e os perfumes para primavera 2025 estão mais sofisticados e versáteis do que nunca. A busca por fragrâncias que capturam o frescor da estação, o desabrochar das flores e a leveza dos primeiros dias quentes tornou-se uma verdadeira jornada sensorial.

Pensando nisso, reunimos 16 opções que prometem ser suas companheiras perfeitas nesta primavera. Dos melhores perfumes primavera aos perfumes florais 2025 mais desejados, passando pelos perfumes cítricos que energizam e pelos perfumes frescos para dias quentes, nossa seleção contempla diferentes personalidades e momentos do seu dia.

Os melhores perfumes florais para despertar sua feminilidade

As flores são a alma da primavera, e as fragrâncias florais capturam essa essência de forma sublime. Esta versão mais floral e fresca oferece um bouquet branco com notas verdes luminosas, como descreve a Primor sobre uma das tendências do ano.

Perfumes cítricos que energizam seus dias

Notas como bergamota, grapefruit (toranja) ou yuzu (fruta cítrica oriental) são combinadas com lavanda, alecrim ou gengibre. O resultado são fragrâncias energizantes, que trazem clareza e leveza sem perder personalidade.

Opções nacionais que conquistam

O mercado brasileiro tem se destacado na perfumaria, oferecendo opções de qualidade a preços mais acessíveis. Com uma proposta voltada para o dinamismo e a modernidade, essa fragrância é repleta de frescor e energia. Notas cítricas e marinhas são complementadas por toques amadeirados, destaque sobre tendências nacionais.

Opções gourmand com toque primaveril

Prada Candy EDP 30ml Doce mas não enjoativo, com caramelo, almíscar branco e benzoin. Uma opção diferente para quem não abre mão do gourmand. Confira na Amazon Confira no Mercado Livre Giorgio Armani Sì Passione EDP 100ml Frutado e floral com notas de groselha preta, pêra, baunilha, jasmim e rosa. Moderno e feminino, perfeito para a mulher contemporânea. Confira no Mercado Livre Confira na Amazon

Dicas essenciais para escolher seu perfume de primavera

A escolha do perfume ideal para a primavera vai além das notas aromáticas. É importante considerar o seu estilo de vida, as ocasiões de uso e até mesmo a química da sua pele. Normalmente, são combinadas com notas florais ou herbais, criando um equilíbrio perfeito para um perfume fresco e frutado, explica a Primor sobre as tendências atuais.

Para o dia a dia, prefira fragrâncias mais leves, com notas cítricas ou aquáticas. Para ocasiões especiais, aposte em florais mais intensos ou com toques amadeirados sutis. E lembre-se: o perfume deve fazer você se sentir bem, então sempre teste antes de comprar.

Perguntas sobre perfumes para Primavera 2025

Qual perfume dura mais no calor da primavera?

Perfumes com notas amadeiradas ou orientais tendem a ter melhor fixação no calor. No entanto, para a primavera, prefira aplicar em pontos de pulso e reaplicar quando necessário, priorizando o conforto olfativo.

Perfume cítrico ou floral é melhor para o dia a dia?

Ambos são excelentes para uso diário. Os cítricos oferecem energia e frescor imediato, enquanto os florais trazem feminilidade e versatilidade. A escolha depende do seu estilo pessoal e da ocasião.

Existem perfumes nacionais bons para a primavera?

Sim! Marcas como Natura, O Boticário e Granado oferecem excelentes opções para a estação, com qualidade comparable a marcas internacionais e preços mais acessíveis.

O perfume pode mudar o cheiro no calor?

Sim, o calor pode intensificar certas notas e acelerar a evaporação de outras. Por isso, é importante escolher fragrâncias balanceadas e aplicar com moderação em dias muito quentes.

Como aplicar perfume corretamente na primavera?

Aplique nas "zonas quentes" do corpo (pulsos, atrás das orelhas, colo), evite esfregar e considere usar produtos com a mesma fragrância (hidratante, body splash) para prolongar a duração.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais