Como cuidar dos cabelos no inverno: dicas para manter os fios saudáveis no frio

Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Quem nunca notou que os cabelos ficam mais ressecados, com frizz ou até mesmo oleosos demais durante o inverno? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. As mudanças climáticas da estação mais fria do ano exigem uma atenção especial aos cuidados capilares, e muitas vezes cometemos erros simples que podem prejudicar a saúde dos nossos fios.

O clima frio e seco característico do inverno, combinado com o uso frequente de aquecedores e a tendência de tomarmos banhos mais quentes, cria um cenário desafiador para manter os cabelos bonitos e saudáveis. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema, conversamos com a Dra. Lívia Nogueira, médica tricologista (CRM-ES 14.074), que trouxe orientações valiosas baseadas em estudos científicos recentes.

A frequência ideal de lavagem muda no inverno?

Uma das maiores dúvidas quando o assunto é cuidado capilar no frio diz respeito à frequência de lavagem. Segundo a Dra. Lívia, a resposta não é tão simples quanto parece. "Em locais com clima frio ou seco, lavar os cabelos todos os dias pode ser prejudicial devido à chance de remover a oleosidade que protege o couro cabeludo e os fios, deixando-os mais vulneráveis a danos, ao ressecamento e à irritação", explica a especialista.

No entanto, a especialista destaca que estudos recentes mostram uma perspectiva interessante: "Geralmente lavar o cabelo diariamente ou 5-6 vezes por semana melhora significativamente as condições do couro cabeludo e do cabelo, reduzindo problemas como caspa, coceira e acúmulo de sebo oxidado". O segredo está em adaptar a rotina às necessidades individuais e usar produtos adequados.

Para quem pratica atividades físicas regularmente, a médica recomenda o uso de "xampus específicos para uso diário, que têm uma formulação mais suave e ajudam a evitar o ressecamento".

Água quente: vilã dos fios no inverno

Um dos maiores erros cometidos durante o inverno é o uso de água muito quente durante a lavagem. "A temperatura da água também desempenha um papel crucial. Água muito quente pode retirar os óleos naturais, abrir as cutículas dos fios, o que tende a causar perda de nutrientes, brilho e maciez, tornando os cabelos mais secos", alerta a Dra. Lívia.

A recomendação é simples: opte sempre por água morna. Esse cuidado simples pode fazer toda a diferença na saúde e aparência dos seus fios durante a estação mais fria do ano.

Cuidados específicos por tipo de cabelo

Cada tipo de cabelo tem necessidades específicas, especialmente durante o inverno. A médica oferece orientações personalizadas:

Cabelos oleosos: Precisam de maior frequência de lavagem para remover o excesso de oleosidade. "Opte por xampus leves e evite produtos muito hidratantes", recomenda.

Cabelos secos: A frequência reduzida ajuda a manter os óleos naturais. "Escolha xampus hidratantes e considere a incorporação de máscaras capilares para um impulso extra de umidade."

Cabelos cacheados: "Tendem a ser naturalmente mais secos devido à dificuldade dos óleos naturais em percorrer toda a extensão dos cachos. Lave os cachos conforme necessário, mas evite o excesso para manter a forma dos cachos e a hidratação."

Cabelos finos: Podem se beneficiar de lavagem mais regular para evitar acúmulo de óleo que reduz o volume.

Cabelos grossos: "Geralmente podem ser lavados com menos frequência, pois levam mais tempo para acumular oleosidade."

Cabelos cacheados e crespos tendem a ser mais secos devido à dificuldade dos óleos naturais em percorrer toda a extensão dos cachos. Crédito: Gerado por IA

O procedimento correto de lavagem

A Dra. Lívia detalha o procedimento ideal para lavar os cabelos corretamente: "A lavagem diária dos cabelos pode ser cumprida com o uso de xampu, máscara e/ou condicionador e um bom finalizador no comprimento dos fios."

A sequência recomendada inclui:

Pré-xampu: Opcional, usado uma vez ao mês para remover resíduos

Xampu: Aplicado apenas no couro cabeludo, nunca no comprimento

Condicionador ou máscara: "O ponto central no tratamento", aplicado exclusivamente no comprimento e nas pontas

Ingredientes para evitar e priorizar

Quando o assunto são os produtos, a especialista orienta: "Xampus muito agressivos ou com excesso de produtos químicos, principalmente quando usados com frequência, podem causar danos ao longo do tempo, tornando os fios quebradiços e sem vida."



A recomendação é clara: "Produtos livres de sulfatos, silicones e parabenos são boas opções para quem deseja uma limpeza suave e eficiente."

Entre os ativos benéficos, a Dra. Lívia Nogueira destaca: "Manteiga de karité, ceramidas, óleos essenciais de lavanda, D-pantenol, Aloe vera, vitamina E" como ingredientes presentes na maioria dos produtos capilares para nutrição.

Óleos capilares: aliados do inverno

O uso de óleos capilares no inverno recebe aprovação da tricologista: "Podemos contar com produtos que têm como componentes manteigas e óleos vegetais extraídos de frutas, sementes e plantas, ricos em ácidos graxos, vitaminas A e E, ômegas 3, 6 e 9, e ceramidas."



A especialista recomenda especialmente os "finalizadores noturnos, que tratam enquanto você dorme" como "uma ótima opção" para manter os fios alinhados, sem frizz e nutridos. Sobre a frequência de hidratações profundas, ela sugere observar os sinais dos fios: "Quando perceber fios opacos, ásperos, com frizz, sem brilho ou sem movimento e embaraçando facilmente, é sinal de que é hora de intensificar a nutrição."

Dra. Lívia Nogueira Médica tricologista "As condições climáticas ou a rotina agitada não são desculpas para descuidar do cabelo. Para o profissional, a solução está em manter o couro cabeludo em condições saudáveis e ajudar na escolha de produtos multifuncionais tópicos que facilitem o dia a dia."

A tricologista também enfatiza que os cuidados vão além dos produtos tópicos, destacando "a importância da ingestão de uma dieta anti-inflamatória para ajudar a garantir fios e couro cabeludo saudáveis". Além disso, ela faz um alerta importante: "Caso note anormalidades com os fios ou no couro cabeludo, como descamação, queda, quebra, sensibilidade, ardência, queimação, perda de volume ou crescimento ou afinamento dos fios, procure um médico tricologista."

Dicas indispensáveis para o inverno

Use água morna, nunca quente: Protege os óleos naturais e evita o ressecamento;

Adapte a frequência de lavagem ao seu tipo de cabelo: Oleosos, mais frequente. Secos, menos frequente;

Aplique xampu apenas no couro cabeludo: A espuma que escorre é suficiente para limpar o comprimento;

Invista em condicionadores e máscaras de qualidade: São o ponto central do tratamento capilar;

Não durma com cabelos úmidos: Pode causar problemas no couro cabeludo, incluindo caspa;

Use protetor térmico: Essencial antes do secador ou chapinha, mantendo 10cm de distância;

Escolha produtos livres de sulfatos, silicones e parabenos: Proporcionam limpeza mais suave e eficiente;

Observe os sinais dos seus fios: Opacidade, aspereza e frizz indicam necessidade de hidratação.

Sugestões de produtos

Para facilitar a aplicação dessas dicas no dia a dia, nossa equipe selecionou alguns produtos disponíveis no mercado que se alinham com as recomendações apresentadas. A escolha levou em conta diferentes faixas de preço e necessidades capilares, sempre priorizando ingredientes e marcas reconhecidas por sua eficácia no cuidado dos fios durante o inverno.

