Se cuida

4 dicas para tratar a caspa sem agredir os cabelos

Veja como alguns cuidados podem ajudar a controlar esse problema

No inverno, aumenta a quantidade de pessoas que relatam coceira, irritação e aquela descamação visível no couro cabeludo. A caspa tende a se agravar nesta época do ano devido ao frio, ao clima seco e ao hábito de tomar banhos mais quentes. Tudo isso favorece o ressecamento do couro cabeludo e desequilibra a microbiota da pele, abrindo espaço para a proliferação do fungo Malassezia, um dos principais causadores do problema. >