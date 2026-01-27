Clube A Gazeta
5 bons vinhos tintos portugueses de até R$70 para conhecer

Vinhos tintos portugueses são um clássico entre os apreciadores e ainda contam com um ótimo custo-benefício. Conheça uma seleção de rótulos para provar.

Vitória
Publicado em 27/01/2026 às 18h26
Saiba quais vinhos tintos portugueses você pode adquirir sem gastar muito. Crédito: Canva

Portugal é um país com uma tradição vinícola milenar, produzindo bons vinhos. E o melhor de tudo é que essa qualidade não precisa custar caro. Ao contrário do que muitos pensam, é possível encontrar rótulos tintos incríveis, cheios de personalidade e com a tipicidade das castas portuguesas, por um preço super acessível. Confira a seleção feita pelo Clube A Gazeta.

Esses vinhos são a porta de entrada perfeita para quem deseja explorar as diferentes regiões do país sem precisar sair de casa. Então, prepare a taça, pois vamos desvendar 5 achados que provam que bom vinho e bom preço podem, sim, andar de mãos dadas.

Vinho Tinto Português Rapariga da Quinta Select

Tinto português jovem e expressivo, com aromas de frutas vermelhas maduras e leve toque floral.

Em boca, é macio, equilibrado e fácil de beber, com taninos suaves e final agradável. Vai muito bem com carnes grelhadas, massas e queijos semicurados.

É um rótulo moderno, descomplicado e bastante versátil.

Vinho Tinto Português Rapariga Da Quinta Select 750ml

Vinho Tinto Português Rapariga Da Quinta Select 750ml

Vinho Periquita Reserva Tinto

Um clássico da Península de Setúbal, da tradicional casa José Maria da Fonseca.

Feito com uvas Castelão, Touriga Nacional e Touriga Franca, tem uma cor rubi intensa.

Contém também aromas delicados de frutas vermelhas, especiarias e toques de baunilha e carvalho e um paladar macio com taninos bem integrados e boa acidez.

Além de combinar bastante com carnes vermelhas, ensopados e queijos de pasta dura.

Periquita Vinho Tinto 750Ml

Periquita Vinho Tinto 750Ml

Pauliteiros Vinho Tinto Português Ribadouro

Um tinto português jovem e fácil de beber, com aromas de frutas vermelhas maduras e toque leve de especiarias.

No paladar é suave, equilibrado e com taninos discretos, ideal para refeições do dia a dia como massas com molho vermelho, churrasco leve ou pizza.

É uma ótima opção acessível para quem quer um vinho português simples e saboroso.

Pauliteiros Vinho Tinto Português Ribadouro 750Ml

Pauliteiros Vinho Tinto Português Ribadouro 750Ml

Vinho Tinto Português EA Cartuxa

O EA Tinto da Cartuxa é um vinho de entrada de uma das vinícolas mais prestigiadas de Portugal. Embora a garrafa de 750ml geralmente ultrapasse os R$70, a meia garrafa (375ml) é uma excelente oportunidade para provar a qualidade da Cartuxa dentro do nosso orçamento, custando cerca de R$59,00.

É um vinho jovem, frutado e fácil de beber, perfeito para um jantar a dois ou para quem quer apenas uma taça de vinho de alta qualidade.

Cartuxa Vinho Português Ea Tinto 750Ml

Cartuxa Vinho Português Ea Tinto 750Ml

Vinho Tinto Português Porta 6

O Porta 6 ganhou fama internacional por ser um vinho delicioso e com um preço muito justo. Com um blend de uvas como a Tinta Roriz e a Castelão, ele é macio, redondo e possui notas de frutas vermelhas e um toque de baunilha.

É um vinho versátil, que combina com massas, carnes e até mesmo pratos vegetarianos. Seu preço costuma variar entre R$45,00 e R$60,00, sendo um dos mais fáceis de encontrar no mercado.

Vinho Tinto Portugues Porta 6 750ml

Vinho Tinto Portugues Porta 6 750ml

