5 bons vinhos tintos portugueses de até R$70 para conhecer

Portugal é um país com uma tradição vinícola milenar, produzindo bons vinhos. E o melhor de tudo é que essa qualidade não precisa custar caro. Ao contrário do que muitos pensam, é possível encontrar rótulos tintos incríveis, cheios de personalidade e com a tipicidade das castas portuguesas, por um preço super acessível. Confira a seleção feita pelo Clube A Gazeta.

Esses vinhos são a porta de entrada perfeita para quem deseja explorar as diferentes regiões do país sem precisar sair de casa. Então, prepare a taça, pois vamos desvendar 5 achados que provam que bom vinho e bom preço podem, sim, andar de mãos dadas.

Vinho Tinto Português Rapariga da Quinta Select

Tinto português jovem e expressivo, com aromas de frutas vermelhas maduras e leve toque floral.



Em boca, é macio, equilibrado e fácil de beber, com taninos suaves e final agradável. Vai muito bem com carnes grelhadas, massas e queijos semicurados.

É um rótulo moderno, descomplicado e bastante versátil.

Vinho Periquita Reserva Tinto

Um clássico da Península de Setúbal, da tradicional casa José Maria da Fonseca.



Feito com uvas Castelão, Touriga Nacional e Touriga Franca, tem uma cor rubi intensa.

Contém também aromas delicados de frutas vermelhas, especiarias e toques de baunilha e carvalho e um paladar macio com taninos bem integrados e boa acidez.

Além de combinar bastante com carnes vermelhas, ensopados e queijos de pasta dura.

Pauliteiros Vinho Tinto Português Ribadouro

Um tinto português jovem e fácil de beber, com aromas de frutas vermelhas maduras e toque leve de especiarias.



No paladar é suave, equilibrado e com taninos discretos, ideal para refeições do dia a dia como massas com molho vermelho, churrasco leve ou pizza.

É uma ótima opção acessível para quem quer um vinho português simples e saboroso.

Vinho Tinto Português EA Cartuxa

O EA Tinto da Cartuxa é um vinho de entrada de uma das vinícolas mais prestigiadas de Portugal. Embora a garrafa de 750ml geralmente ultrapasse os R$70, a meia garrafa (375ml) é uma excelente oportunidade para provar a qualidade da Cartuxa dentro do nosso orçamento, custando cerca de R$59,00.

É um vinho jovem, frutado e fácil de beber, perfeito para um jantar a dois ou para quem quer apenas uma taça de vinho de alta qualidade.

Vinho Tinto Português Porta 6

O Porta 6 ganhou fama internacional por ser um vinho delicioso e com um preço muito justo. Com um blend de uvas como a Tinta Roriz e a Castelão, ele é macio, redondo e possui notas de frutas vermelhas e um toque de baunilha.



É um vinho versátil, que combina com massas, carnes e até mesmo pratos vegetarianos. Seu preço costuma variar entre R$45,00 e R$60,00, sendo um dos mais fáceis de encontrar no mercado.

