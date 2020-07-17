Progresso intelectual deve estar acompanhado do progresso moral

A Constituição brasileira legitima direitos civis, sociais e políticos iguais para todos Crédito: Pixabay

O Brasil é um dos poucos países onde mesmo com a pandemia do coronavírus nunca houve uma efetiva quarentena. Para tentar empurrar goela abaixo o pleno funcionamento de todas as atividades durante a pandemia, inclusive as não essenciais, desde o início, o governo federal nega a gravidade e os impactos do coronavírus. Aos poucos, governadores e prefeitos foram aderindo ao posicionamento do governo federal, cedendo às pressões de empresários para a reabertura de todas as atividades.

Nos últimos dias, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a reabertura precipitada de bares, o que se viu foi uma total negação da pandemia: pessoas aglomeradas descumprindo as mínimas medidas de segurança, inclusive, o uso de máscaras. Um dos casos que se tornou mais conhecido foi o de um casal que, ao ser flagrado num bar sem máscaras e em meio a aglomeração de pessoas, desrespeitou um fiscal da Vigilância Sanitária. Quando um dos fiscais chamou a atenção do cidadão, a mulher que o acompanhava, na tentativa de intimidar retrucou: "cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você"

Essa cena totalmente reprovável relembra como os conceitos de cidadão e cidadania, ao longo do tempo, têm sido hierarquizados. Tempos atrás, nem todos poderiam ser considerados cidadãos. Na Roma Antiga, havia o jus civile, que continha normas aplicáveis somente àqueles que ostentavam o título de cidadão, que naquela época eram apenas os homens livres residentes na República Romana, o que excluía, dentre outros, escravos e estrangeiros.

Para os demais, o Direito Romano não aplicava a Lei das XII Tábuas nem o jus civile, fora criado um regramento diverso, o jus gentium (Direito “das gentes”). Ou seja, para os “cidadãos” valiam algumas regras, para os “não-cidadãos”, as regras eram outras.

De Roma Antiga para os tempos atuais, os conceitos de cidadão e de cidadania foram significativamente ampliados, já que certos valores sociais, jurídicos, políticos e filosóficos passaram a determinar deveres e direitos a todos. Atualmente, em termos jurídicos, cidadão é aquele que ostenta todos os direitos políticos. Mas a cidadania vai muito além do direito de votar e de ser votado, relaciona-se com diversos direitos inatos à condição de pessoa humana, aí incluídos a moradia, a saúde, a segurança e a educação.

Inclusive, a atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, foi batizada de “Constituição Cidadã” porque marcou a passagem de uma fase autoritária para uma democrática, afirmando-se a legitimidade dos direitos civis, sociais e políticos, bem como, o papel do Estado em garantir tais direitos.

Outro exemplo de hierarquização do conceito de cidadão é uma suposta dicotomia entre “cidadão de bem” versus “cidadão de mal”. Aparentemente, nessa concepção, não bastaria delinquir para perder o status de “cidadão de bem”, haveria dois requisitos fundamentais: ser negro e ser pobre. Se válida fosse essa distinção, um político corrupto jamais seria chamado de “cidadão de mal”. Cidadão é cidadão e ponto!

O que a mulher do "cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você" queria naquele momento, ao tentar intimidar o fiscal, era receber privilégios, já que todos cidadãos são iguais perante a lei e, em tal contexto, deveriam respeitar as normas de combate à pandemia. Ser cidadão não é uma ofensa, pelo contrário, é motivo de orgulho para aqueles que têm civilidade! Tanto é que muitos brasileiros almejam a cidadania em algum país estrangeiro.