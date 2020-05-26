Tome Nota: Transporte rodoviário de cargas cai pela metade no ES

Transportadoras do Espírito Santo tiveram uma redução de até 50% na movimentação rodoviária de cargas de março até maio deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística do Estado (Transcares).
De acordo com a entidade, empresas que transportam produtos como peças de vestuário, acessórios, calçados e eletrônicos foram as mais impactadas com a crise causada pela pandemia do coronavírus. A saída encontrada por muitas delas foi a adoção de medidas emergenciais como: redução de custos operacionais e do quadro de funcionários, antecipação de férias e suspensão de contratos de trabalho e postergação de impostos e financiamentos.
No Brasil, de acordo com a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), o setor de alimentos refrigerados foi o que sofreu o menor impacto desde o início da pandemia, com queda de 19,60% na demanda, bem como o agronegócio (-28,64%). A pior performance é do segmento comercial de lojas (57,70%).
ARRECADAÇÃO COM ROYALTIES CAI 55% EM LINHARES
A receita de Linhares com royalties e Participações Especiais (PEs) do petróleo caiu 55% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. A arrecadação passou de R$ 9,13 milhões para R$ 4,10 milhões e é, segundo o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Bruno Margoto Marianelli, a maior retração desde 2017.
Se por um lado o baque está vindo da crise do preço do barril do brent no mercado internacional e dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus, por outro, Linhares continua vendo as obras de novas empresas que estão se instalando no município a todo vapor. Brinox, Café Cacique e Linhares Medical Center são alguns exemplos dos negócios que mantiveram seus planos mesmo com a pandemia.
ECONOMIAS ROBOTIZADAS
Durante live nesta segunda-feira (25) sobre o futuro na indústria, promovida pela Findes, o sócio-fundador da consultoria de recrutamento INNITI e autor do livro “Anticarreira”, Joseph Teperman, destacou a importância da tecnologia, da robotização e da inteligência artificial nesse processo.
Na transmissão, ele citou alguns dos países mais robotizados do mundo e os comparou com o Brasil. “A Coreia do Sul tem 710 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Na Alemanha são 322, no Japão são 308, nos Estados Unidos são 200, na China são 97. E no Brasil? Apenas 10. Enquanto isso a média global é de 85 robôs para cada 10 mil profissionais”, lamentou.
O economista-chefe da Findes/Ideies, Marcelo Saintive, que conduzia a live, ponderou que, embora o país tenha muito a avançar nesse ponto, é preciso refletir sobre as diferenças entre as nações citadas. “A história de evolução desses países é bem diferente da nossa. Você deu exemplos de países desenvolvidos. Temos que lembrar que nós ainda estamos em desenvolvimento. A inteligência artificial veio para entrar na nossa vida para ajudar. Mas temos que pensar um pouco se ela acessa todo mundo de forma igual”, ponderou Saintive.
SOLIDARIEDADE VIRTUAL
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo inseriu em seu site (www.tjes.jus.br) uma mensagem de solidariedade ao governador Renato Casagrande (PSB). Ao entrar no portal, uma caixa de texto "salta" para o internauta. Nela, o órgão afirma que se solidariza ao governador e à primeira-dama, bem como a todos os capixabas que enfrentam a Covid-19, "estimando breve e completa recuperação". Casagrande e sua esposa Maria Virgínia testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25).