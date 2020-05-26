Tome Nota: Transporte rodoviário de cargas cai pela metade no ES

Na transmissão, ele citou alguns dos países mais robotizados do mundo e os comparou com o Brasil. “A Coreia do Sul tem 710 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Na Alemanha são 322, no Japão são 308, nos Estados Unidos são 200, na China são 97. E no Brasil? Apenas 10. Enquanto isso a média global é de 85 robôs para cada 10 mil profissionais”, lamentou.

O economista-chefe da Findes/Ideies, Marcelo Saintive, que conduzia a live, ponderou que, embora o país tenha muito a avançar nesse ponto, é preciso refletir sobre as diferenças entre as nações citadas. “A história de evolução desses países é bem diferente da nossa. Você deu exemplos de países desenvolvidos. Temos que lembrar que nós ainda estamos em desenvolvimento. A inteligência artificial veio para entrar na nossa vida para ajudar. Mas temos que pensar um pouco se ela acessa todo mundo de forma igual”, ponderou Saintive.