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Beatriz Seixas

Tome Nota: Transporte rodoviário de cargas cai pela metade no ES

Além do recuo no setor de logística, a coluna traz notas sobre o desempenho dos royalties em Linhares, o futuro da indústria e a mensagem do Tribunal de Justiça do Estado para o governador Casagrande

Públicado em 

26 mai 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Movimento de caminhões no Contorno de Iconha, em Cachoeiro
Movimento de caminhões no Contorno de Iconha, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva - 23/05/2019
Transportadoras do Espírito Santo tiveram uma redução de até 50% na movimentação rodoviária de cargas de março até maio deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística do Estado (Transcares).
De acordo com a entidade, empresas que transportam produtos como peças de vestuário, acessórios, calçados e eletrônicos foram as mais impactadas com a crise causada pela pandemia do coronavírus. A saída encontrada por muitas delas foi a adoção de medidas emergenciais como: redução de custos operacionais e do quadro de funcionários, antecipação de férias e suspensão de contratos de trabalho e postergação de impostos e financiamentos.
No Brasil, de acordo com a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), o setor de alimentos refrigerados foi o que sofreu o menor impacto desde o início da pandemia, com queda de 19,60% na demanda, bem como o agronegócio (-28,64%). A pior performance é do segmento comercial de lojas (57,70%).

ARRECADAÇÃO COM ROYALTIES CAI 55% EM LINHARES

A receita de Linhares com royalties e Participações Especiais (PEs) do petróleo caiu 55% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. A arrecadação passou de R$ 9,13 milhões para R$ 4,10 milhões e é, segundo o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Bruno Margoto Marianelli, a maior retração desde 2017.
Se por um lado o baque está vindo da crise do preço do barril do brent no mercado internacional e dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus, por outro, Linhares continua vendo as obras de novas empresas que estão se instalando no município a todo vapor. Brinox, Café Cacique e Linhares Medical Center são alguns exemplos dos negócios que mantiveram seus planos mesmo com a pandemia.

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ECONOMIAS ROBOTIZADAS

Durante live nesta segunda-feira (25) sobre o futuro na indústria, promovida pela Findes, o sócio-fundador da consultoria de recrutamento INNITI e autor do livro “Anticarreira”, Joseph Teperman, destacou a importância da tecnologia, da robotização e da inteligência artificial nesse processo.
Na transmissão, ele citou alguns dos países mais robotizados do mundo e os comparou com o Brasil. “A Coreia do Sul tem 710 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Na Alemanha são 322, no Japão são 308, nos Estados Unidos são 200, na China são 97. E no Brasil? Apenas 10. Enquanto isso a média global é de 85 robôs para cada 10 mil profissionais”, lamentou.
O economista-chefe da Findes/Ideies, Marcelo Saintive, que conduzia a live, ponderou que, embora o país tenha muito a avançar nesse ponto, é preciso refletir sobre as diferenças entre as nações citadas. “A história de evolução desses países é bem diferente da nossa. Você deu exemplos de países desenvolvidos. Temos que lembrar que nós ainda estamos em desenvolvimento. A inteligência artificial veio para entrar na nossa vida para ajudar. Mas temos que pensar um pouco se ela acessa todo mundo de forma igual”, ponderou Saintive.

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SOLIDARIEDADE VIRTUAL 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo inseriu em seu site (www.tjes.jus.br) uma mensagem de solidariedade ao governador Renato Casagrande (PSB).  Ao entrar no portal, uma caixa de texto "salta" para o internauta. Nela, o órgão afirma que se solidariza ao governador e à primeira-dama, bem como a todos os capixabas que enfrentam a Covid-19, "estimando breve e completa recuperação".   Casagrande e sua esposa Maria Virgínia testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25). 
Tribunal de Justiça do ES publicou em seu site mensagem de solidariedade ao governador Renato Casagrande, que testou positivo para Covid-19 Crédito: Reprodução/TJES

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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