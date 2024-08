Grupo da Serra compra grande área em Barra do Riacho, Aracruz

Complexo industrial e portuário de Barra do Riacho, em Aracruz. Crédito: Abdo Filho

A JCL Imobiliária comprou uma área de 211 mil m² em Barra do Riacho, Aracruz, onde estão Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Porto da Imetame e, futuramente, a ZPE (Zona de Processamento de Exportação) será instalada. A área pertencia ao município e, em um leilão, foi arrematada por R$ 9,8 milhões.

A JCL é a holding onde estão as empresas Sistermi, especializada em movimentação e içamento de cargas, e Transuiça Logística e Transporte. As duas têm clientes nos setores de papel e celulose, petróleo e gás, energia, metalmecânico, mineração e siderurgia. Sistermi e Transuiça têm enorme sinergia com os projetos que estão sendo desenvolvidos na região, por isso, a ideia inicial é usar uma parte do terreno para atividades próprias e uma outra parte para alugar para outras grandes empresas. O projeto não está fechado, será desenvolvido ao longo dos próximos anos.

"É uma região que, apesar de já ter empreendimentos consolidados, segue sendo muito promissora. Há muitos investimentos em curso e a tendência é de que outros cheguem. Além disso, estamos falando de um local que está na Sudene, ou seja, mesmo com a reforma tributária, seguirá tendo benefícios relevantes. Certamente nossas empresas terão operação ali e ainda haverá espaço para fazermos BTS (built to suit, construído da forma como o cliente quer) de galpões logísticos, indústria, enfim, as possibilidades são enormes", explicou Juliano Martins, sócio da JCL.

Batido o martelo com a JCL, a prefeitura de Aracruz fecha a série de leilões iniciada em fevereiro, quando cinco grandes áreas, com quase 1 milhão de metros quadrados ao todo, foram colocadas à disposição do mercado. O Grupo Imetame levou as duas primeiras, com mais 500 mil m², a Cedisa arrematou um terreno de 127 mil m² e, agora, a JCL fechou a rodada. O município tem mais áreas no polo Vila do Riacho, que ainda carecem de regularização, e pretende fazer novos leilões em 2025.

"O saldo é extremamente positivo. O leilão chamou a atenção e grandes empresas, com sinergia com a vocação da região, acabaram levando as áreas leiloadas. Barra do Riacho já é um dos lugares do Espírito Santo com maior dinamismo econômico, as empresas que estão chegando vão empurrar ainda mais essa expansão", disse José Eduardo Azevedo, secretário de Desenvolvimento de Aracruz. A prefeitura arrecadou R$ 44 milhões com a venda dos terrenos.

