Águia Branca vai lançar marca exclusiva para carros seminovos

A divisão de Comércio do Grupo Águia Branca, responsável por uma das maiores operações de venda de carros do país - são 104 unidades espalhadas por oito estados e Distrito Federal -, terá uma marca exclusiva para o negócio de veículos usados, a Águia Branca Seminovos. O lançamento acontecerá até o final de setembro. A nova empresa reunirá sob o seu guarda-chuva marcas como Kurumá Seminovos, Vitória Motors Seminovos, Jeep Seminovos e outras.

"Seminovos tem um mercado grande e é um negócio relevante para o grupo. Tomamos a decisão de consolidar as marcas porque é um setor que carece de marcas fortes e de confiança. Estamos definindo o design da marca e em breve ela estará em destaque nas concessionárias e em lojas próprias. Vamos entregar ao cliente do seminovo o mesmo padrão de produto e serviços dos demais negócios do Grupo Águia Branca. Este é o objetivo", explicou o CEO da divisão de Comércio da Águia Branca, Marcelo Tinti.