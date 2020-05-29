Tratando câncer, moradora se emociona ao ver gelo em Pedra Azul

"Eu estou tratando um câncer, fiz uma cirurgia há três meses. Para não me esforçar tanto, eu pedalo perto de casa. E era por volta das seis da manhã quando vi uns rapazes tirando o gelo de umas lonas. Fui a um sítio próximo, que tem esse material, e pude observar a camada de gelo sobre uma grande lona que colocam por cima do milho. Faz muito tempo que a gente não via uma geada tão forte assim em Pedra Azul. Eu moro aqui há 50 anos e tinha lembranças disso de quando era criança. Poder ver, pegar o gelo na mão e viver esse momento novamente é especial. Me sinto uma felizarda"