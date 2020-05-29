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"É especial"

Tratando câncer, moradora se emociona ao ver gelo em Pedra Azul

Durante um passeio de bicicleta pela manhã, a professora Dulci Bravin flagrou uma camada de gelo formada em uma lona, causada pelo frio no local durante a madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 12:25

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 12:25

Internauta encontra pedaços de gelo em Pedra Azul nesta sexta (29)
Internauta encontra pedaços de gelo em Pedra Azul nesta sexta (29) Crédito: Dulci Bravin
A baixa temperatura dos últimos dias na Região Serrana do Espírito Santo vem trazendo um frio intenso para moradores mesmo antes do inverno. Nesta sexta-feira (29), a professora Dulci Bravin flagrou uma cena inusitada enquanto circulava por Pedra Azul, em Domingos Martins.
Durante um passeio de bicicleta pela manhã, Dulci flagrou uma camada de gelo formada em uma lona, causada pelo frio no local durante a madrugada. A cena chamou tanto a atenção que ela até parou para registrar. Seria uma cena curiosa como outra qualquer, mas para a Dulci foi um momento muito especial.
Internauta encontra pedaços de gelo em Pedra Azul nesta sexta (29)
A professora Dulci Bravin encontrou pedaços de gelo em Pedra Azul nesta sexta (29). Ela, que mora há 50 anos no local, está tratando um câncer Crédito: Dulci Bravin
Ela, que mora em Pedra Azul há 50 anos, está em tratamento de um câncer. Fez uma cirurgia há três meses e está realizando sessões de quimioterapia. Para evitar muito esforço, faz pequenas atividades perto de casa para se manter em movimento. E foi numa dessas que observou a geada. Segundo ela, isso não acontecia há bastante tempo e foi algo que a marcou nesse momento delicado da vida.
"Eu estou tratando um câncer, fiz uma cirurgia há três meses. Para não me esforçar tanto, eu pedalo perto de casa. E era por volta das seis da manhã quando vi uns rapazes tirando o gelo de umas lonas. Fui a um sítio próximo, que tem esse material, e pude observar a camada de gelo sobre uma grande lona que colocam por cima do milho. Faz muito tempo que a gente não via uma geada tão forte assim em Pedra Azul. Eu moro aqui há 50 anos e tinha lembranças disso de quando era criança. Poder ver, pegar o gelo na mão e viver esse momento novamente é especial. Me sinto uma felizarda"
Dulci Bravin - Professora e moradora de Pedra Azul

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E esse frio sentido e registrado pela Dulci deve continuar no fim de semana. De acordo com o departamento de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas devem seguir amenas em todo o Estado também neste sábado (30) e domingo (31). No sábado, a mínima na Região Serrana deve ser de 5?°C, já no domingo, a temperatura deve bater a casa dos 6?°C.
Nesta quinta (28), o município de Domingos Martins já havia registrado o recorde de frio de todo o ES no ano, com 3,4?°C, no distrito de Aracê.

Internauta flagra camada de gelo formada em Pedra Azul

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