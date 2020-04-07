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Alerta de temporal

Tempo no Espírito Santo deve ir de calorão à tempestade

Para a meteorologia, o calorão teve um motivo especial: a aproximação de uma frente fria. A previsão é queda na temperatura e chuva com risco de tempestade em todo o Estado nos próximos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:14

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:14

Gotas de chuva
Gotas de chuva Crédito: Shutterstock
A tarde desta terça-feira(07) foi de muito calor no Espírito Santo. A Estação Meteorológica de Vitória, que fica no bairro Goiabeiras, chegou a registrar 33°C. Para a meteorologia, o calorão teve um motivo especial: a aproximação de uma frente fria. A previsão é de queda na temperatura ainda no início da noite desta terça e chuva com risco de tempestade em todo o Estado nos próximos dias. A região do extremo sul deve ser a mais afetada. 
De acordo com Ângela Ruiz, coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, há uma frente fria passando pelo Sudeste do país, que está atravessando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta terça-feira (07), aproximando-se do Espírito Santo. Ela conta que foi essa aproximação que fez a temperatura subir no Estado nas últimas horas. Por volta das 15 horas, foi registrado cerca de 33°C em Goiabeiras, na Capital. Em Vila Velha, a temperatura chegou à 34,4°C no durante a tarde.
Tempo no Espírito Santo deve ir de calorão à tempestade

PREVISÃO: RISCOS DE TEMPORAIS

"Teve bastante sol e, inclusive há cidades como São Mateus, Região Norte, que não tem expectativa de chuva para esta terça. Mas nas demais áreas do Estado, inclusive a Grande Vitória, pode ter pancadas de chuva - de moderada à forte - ainda nesta terça. Em alguns lugares a chuva pode vir com mais intensidade, com raios", afirma.
Ela afirma que na próxima quarta-feira (08) a fria avança pelo Estado e traz riscos de temporais para todo o Espírito Santo. As cidades que ficam no extremo sul, na divisa com o Rio de Janeiro, são as com maior possibilidade de temporais.
Ângela Ruiz completa que na próxima quinta-feira o tempo ficará nublado e com chuva fraca em todo o Estado. Com isso, a temperatura deve cair. Já para a sexta-feira (10) e para o sábado, a previsão é de algumas aberturas de sol, com chuvas que podem acontecer a qualquer hora do dia. 

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