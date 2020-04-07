Tempo no Espírito Santo deve ir de calorão à tempestade

Gotas de chuva Crédito: Shutterstock

A tarde desta terça-feira(07) foi de muito calor no Espírito Santo . A Estação Meteorológica de Vitória , que fica no bairro Goiabeiras, chegou a registrar 33°C. Para a meteorologia, o calorão teve um motivo especial: a aproximação de uma frente fria. A previsão é de queda na temperatura ainda no início da noite desta terça e chuva com risco de tempestade em todo o Estado nos próximos dias. A região do extremo sul deve ser a mais afetada.

De acordo com Ângela Ruiz, coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, há uma frente fria passando pelo Sudeste do país, que está atravessando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta terça-feira (07), aproximando-se do Espírito Santo. Ela conta que foi essa aproximação que fez a temperatura subir no Estado nas últimas horas. Por volta das 15 horas, foi registrado cerca de 33°C em Goiabeiras, na Capital. Em Vila Velha, a temperatura chegou à 34,4°C no durante a tarde.

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PREVISÃO: RISCOS DE TEMPORAIS

"Teve bastante sol e, inclusive há cidades como São Mateus, Região Norte, que não tem expectativa de chuva para esta terça. Mas nas demais áreas do Estado, inclusive a Grande Vitória, pode ter pancadas de chuva - de moderada à forte - ainda nesta terça. Em alguns lugares a chuva pode vir com mais intensidade, com raios", afirma.

Ela afirma que na próxima quarta-feira (08) a fria avança pelo Estado e traz riscos de temporais para todo o Espírito Santo. As cidades que ficam no extremo sul, na divisa com o Rio de Janeiro, são as com maior possibilidade de temporais.