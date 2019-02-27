Tempestade de raios assusta moradores na Grande Vitória; veja vídeos

Uma noite cheia de luz. Foi assim que ficou o céu da Grande Vitória na madrugada desta quarta-feira (27). Muitos raios foram registrados por internautas do Gazeta Online, que se surpreenderam e assustaram com o espetáculo que não teve trovões e nem chuva.

A funcionária pública Daniela Freire definiu como "fascinante" o céu de Cariacica. Segundo ela, os clarões começaram por volta de 23h da terça-feira (26), permanecendo ao longo da madrugada desta quarta.

"Durou muito tempo esse show de raios. Eu fiquei maravilhada porque nunca tinha visto algo parecido. Não tinha trovões, eram somente raios. Como a vista aqui do Bairro Planeta, em Cariacica, dá para o Monte Moxuara, foi ainda mais bonito o espetáculo, porque deu ainda mais intensidade", comenta.

"Quando percebi os raios eram umas 2h. Eram muitos raios. Só fiquei apreensiva porque onde moro, em Morada de Campo Grande, dá para ver a Leste Oeste onde aquele homem morreu atingido por um raio. Mais ainda bem que não aconteceu nada de mais", relata.

Em Vila Velha, a universitária Priscyandrea Alves viu os clarões de onde ela estava e recebeu de amigos muitas imagens de raios também.