Seis municípios capixabas registram madrugada mais fria do ano

Muitos capixabas tiveram a madrugada mais fria de 2020 Crédito: shutterstock

O outono teve cara de inverno logo no início desta terça-feira (28) em muitos lugares do Espírito Santo . Isso porque, a madrugada foi uma das mais frias do ano em parte do Estado, fazendo com que e seis municípios de diferentes regiões registrassem recorde de temperatura mais baixa de 2020. O local mais frio foi o distrito de Aracê, em Domingos Martins , com registro de apenas 6,5 °C.

Além do distrito de Aracê, em Domingos Martins - local que teve a madrugada mais fria, com 6,5 °C, Iúna bateu os 11,0°C. Já no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura chegou a 15,8 °C. Enquanto em Marilândia, o termômetro marcou 15,8 °C. A capital Vitória também entrou na lista com 17,4°C, seguida por Linhares, onde a temperatura mínima foi de 19,3°C.

O coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou o porquê de temperaturas tão baixas. Um dos principais motivos é a perda excessiva de calor noturno, causado pela diminuição da cobertura de nuvens sobre o Espírito Santo. Com isso, o calor fica menos retido, deixando a noite e a madrugada com temperaturas mais baixas, pontuou.