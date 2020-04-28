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Baixa temperatura

Seis municípios capixabas registram madrugada mais fria do ano

Seis municípios de diferentes regiões do Estado registraram recorde de temperatura mais baixa de 2020, no início desta terça-feira (28). O local mais frio foi o distrito de Aracê, em Domingos Martins, com registro de apenas 6,5 °C. Vitória também entrou na lista.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 17:41

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 17:41

Pessoa com roupas de frio bebendo chá
Muitos capixabas tiveram a madrugada mais fria de 2020 Crédito: shutterstock
O outono teve cara de inverno logo no início desta terça-feira (28) em muitos lugares do Espírito Santo. Isso porque, a madrugada foi uma das mais frias do ano em parte do Estado, fazendo com que e seis municípios de diferentes regiões registrassem recorde de temperatura mais baixa de 2020. O local mais frio foi o distrito de Aracê, em Domingos Martins, com registro de apenas 6,5 °C.  
Além do distrito de Aracê, em Domingos Martins - local que teve a madrugada mais fria, com 6,5 °C, Iúna bateu os 11,0°C. Já no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura chegou a 15,8 °C. Enquanto em Marilândia, o termômetro marcou 15,8 °C. A capital Vitória também entrou na lista com 17,4°C, seguida por Linhares, onde a temperatura mínima foi de 19,3°C.

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O coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou o porquê de temperaturas tão baixas. Um dos principais motivos é a perda excessiva de calor noturno, causado pela diminuição da cobertura de nuvens sobre o Espírito Santo. Com isso, o calor fica menos retido, deixando a noite e a madrugada com temperaturas mais baixas, pontuou.
Ele completou, ainda, que a temperatura deve continuar baixa nos próximos dias. "A tendência é que as temperaturas continuem amenas durante a noite e a madrugada por alguns dias, mas as manhãs e tardes não devem ser tão frias, afirmou.

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