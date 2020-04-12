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Previsão do tempo

Vitória pode ter recorde de frio nos próximos dias, diz Climatempo

A menor temperatura registrada este ano em Vitória é de 20,3°C, em 8 de março, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 17:14

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 17:14

Frio no ES
Frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Depois de dias com intenso calor, as temperaturas devem cair no Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, a capital Vitória poderá registrar, nos próximos dias, a madrugada mais fria do ano até o momento.
O recorde atual de menor temperatura em 2020 em Vitória é de 20,3°C, em 8 de março, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Vitória, pode ocorrer recorde de menor de temperatura do ano (madrugada mais fria) na segunda-feira (13), e novamente na terça-feira (14).

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A previsão do tempo indica que os dois próximos dias serão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas com pouca possibilidade de chuva.
A partir desta segunda-feira (13), as áreas de instabilidade que deixaram o tempo instável em algumas regiões neste domingo (12) devem enfraquecer no Espírito Santo, com tempo mais seco em todas as regiões.

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