Vitória pode ter recorde de frio nos próximos dias, diz Climatempo

Frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ



Depois de dias com intenso calor, as temperaturas devem cair no Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo , a capital Vitória poderá registrar, nos próximos dias, a madrugada mais fria do ano até o momento.

O recorde atual de menor temperatura em 2020 em Vitória é de 20,3°C, em 8 de março, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Vitória, pode ocorrer recorde de menor de temperatura do ano (madrugada mais fria) na segunda-feira (13), e novamente na terça-feira (14).

A previsão do tempo indica que os dois próximos dias serão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas com pouca possibilidade de chuva.