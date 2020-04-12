Vitória pode ter recorde de frio nos próximos dias, diz Climatempo

Depois de dias com intenso calor, as temperaturas devem cair no Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, a capital Vitória poderá registrar, nos próximos dias, a madrugada mais fria do ano até o momento.
O recorde atual de menor temperatura em 2020 em Vitória é de 20,3°C, em 8 de março, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Vitória, pode ocorrer recorde de menor de temperatura do ano (madrugada mais fria) na segunda-feira (13), e novamente na terça-feira (14).
A previsão do tempo indica que os dois próximos dias serão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas com pouca possibilidade de chuva.
A partir desta segunda-feira (13), as áreas de instabilidade que deixaram o tempo instável em algumas regiões neste domingo (12) devem enfraquecer no Espírito Santo, com tempo mais seco em todas as regiões.