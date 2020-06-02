Previsão de chuva e temperaturas mais baixas a partir de quinta no ES

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A temperatura deve cair a partir da próxima quinta-feira (4). Isso porque a previsão é de chuva , de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Neste dia, a mínima pode chegar a 8 °C nas áreas mais altas das regiões Sul e Serrana do Estado . Mas nesta terça (2) e quarta-feira (3) ainda está previsto sol entre nuvens.

TERÇA-FEIRA: SOL ENTRE NUVENS

De acordo com o Incaper, nesta terça-feira o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva em grande parte do Estado. A temperatura aumenta um pouco em todas as regiões capixabas.

Nas regiões Sul, Noroeste, Serrana e Grande Vitória o predomínio será de sol, sem chuva, com temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C na Capital.

Já na regiões Norte e extremo Nordeste, a previsão é de sol entre nuvens com chuva rápida em alguns momentos na faixa leste da região. Nas demais áreas, haverá variação de nuvens e não chove.

QUARTA-FEIRA: CHUVA RÁPIDA

Na próxima quarta-feira (3), a previsão é de que o sol apareça entre algumas nuvens e a temperatura continue aumentando em todas as regiões capixabas. Ainda assim, estão previstas chuvas rápidas, em alguns momentos, em grande parte do Estado. As regiões Sul, Serrana - exceto na região das Três Santas - e extremo sul do noroeste, têm variação de nebulosidade e não chove.

Na Grande Vitória e Região Norte, haverá sol entre nuvens e chuva em alguns momentos, sendo em Vitória a mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Na Região Sul, predomínio de sol, sem chuva. Na Região Serrana também haverá sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos, exceto na região das "Três Santas". As demais áreas têm variação de nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

Assim como na Região Nordeste, a previsão na Região Noroeste é de sol entre nuvens e chuva rápida, exceto no extremo sul da região.

QUINTA FEIRA: QUEDA DE TEMPERATURA

Mas é na quinta-feira que a temperatura diminui em todas as regiões. A previsão é de sol entre nuvens e chuva rápida, em alguns momentos, em todo o Espírito Santo. No litoral da Região Sul e da Grande Vitória, chove rápido no início e final do dia. Na Capital, a mínima deve chegar a 17 °C e máxima a 29 °C.

Na Região Sul, a previsão é de sol entre nuvens e chuva rápida, a partir da tarde. Nas áreas próximas ao litoral, está previsto chuva no início e final do dia e nas áreas mais altas a mínima pode chegar a 8 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva rápida, a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 8 °C e máxima de 23 °C.