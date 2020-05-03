Passagem de frente fria pelo oceano muda o tempo no ES

O dia amanheceu com sol e céu azul na Grande Vitória neste domingo (3). Mas, repentinamente, o tempo mudou ainda no início da manhã, surpreendendo os capixabas com ventanias e muitas nuvens. O motivo? A passagem de uma frente fria pelo oceano, segundo o Sistema de Informações Meteorológicas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Moradora de Vila Velha, a internauta Vânia Venâncio registrou a ventania na Praia de Itaparica na manhã deste domingo - o registro, aliás, inclui várias pessoas caminhando pela praia, mesmo com vento forte e desrespeitando a orientação de isolamento social dada pelo governo estadual durante a pandemia.
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PREVISÃO DO TEMPO NO ESTADO
De acordo informações divulgadas pelo Incaper, além do aumento de nuvens, a temperatura começa a diminuir em todas as regiões capixabas, com previsão de chuva esparsa em alguns momentos. Na Capital, mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.
No Sul do Estado, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 27 °C. Já nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.
Na região Serrana, as áreas menos elevadas devem ficar com a mínima de 14 °C e a máxima de 25 °C. Nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 24 °C. Vale lembrar que, na região, já é prevista queda no termômetro neste período do ano que antecede o inverno. Durante a semana, o distrito de Aracê chegou a marcar 6,5 °C, sendo o recorde de frio no ano até então. Em Brejetuba, um morador registrou 10 °C na manhã deste sábado (2).
O Norte do Espírito Santo, por sua vez, deve registrar a mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Já no Noroeste,áreas menos elevadas terão temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.