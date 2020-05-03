Passagem de frente fria pelo oceano muda o tempo no ES

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No Sul do Estado, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 27 °C. Já nas áreas altas, mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

O Norte do Espírito Santo, por sua vez, deve registrar a mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Já no Noroeste,áreas menos elevadas terão temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.