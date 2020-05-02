Brejetuba registra temperatura de 10 graus neste sábado

Termômetro registra 10°C em Vargem Grande, Brejetuba Crédito: Bruno Coco

Ainda estamos no outono, mas o inverno já começa a querer dar suas caras em alguns municípios capixabas. Em Vargem Grande, Brejetuba , na região Serrana do Estado, o termômetro chegou a registrar 10°C no início da manhã deste sábado (2), por volta das 6h.

Quem observou a queda brusca na temperatura por lá foi o administrador Bruno Coco, de 35 anos. Morador da região, ele conta que, no município, foi o recorde de frio neste ano, mas a tendência é esfriar ainda mais, mesmo antes do inverno.

"Entre maio e julho, é normal fazer temperaturas entre 7°C e 15°C. Aqui é um clima parecido com o de Venda Nova do Imigrante, pois é perto", explica.

Apesar do sol entre nuvens, clima amanheceu gelado em Brejetuba Crédito: Bruno Coco

Durante a semana, outras cidades chegaram a registrar temperaturas ainda menores do que a de hoje em Brejetuba. Na última terça-feira (28), por exemplo, foram registrados 6,5°C no distrito de Aracê, em Domingos Martins , também na região Serrana do Espírito Santo.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o clima deve continuar assim nos próximos dias: temperaturas mais amenas durante a noite e a madrugada, e manhãs e tardes não tão frias.

GRANDE VITÓRIA

Os municípios da Grande Vitória também têm registrado temperaturas mais amenas , principalmente durante a madrugada. Segundo indicações do Climatempo, pode chover neste domingo (3), mas o volume não deve ultrapassar 5 milímetros. Também pode ocorrer precipitação fraca nas demais regiões capixabas. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia.