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Frio na região Serrana

Brejetuba registra temperatura de 10 graus neste sábado

Termômetro marcou queda brusca de temperatura pela manhã. Segundo morador da região, foi o recorde de frio na cidade neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 12:51

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 12:51

Termômetro registra 10 °C em Vargem Grande, Brejetuba
Termômetro registra 10°C em Vargem Grande, Brejetuba Crédito: Bruno Coco
Ainda estamos no outono, mas o inverno já começa a querer dar suas caras em alguns municípios capixabas. Em Vargem Grande, Brejetuba, na região Serrana do Estado, o termômetro chegou a registrar 10°C no início da manhã deste sábado (2), por volta das 6h.
Quem observou a queda brusca na temperatura por lá foi o administrador Bruno Coco, de 35 anos. Morador da região, ele conta que, no município, foi o recorde de frio neste ano, mas a tendência é esfriar ainda mais, mesmo antes do inverno.
"Entre maio e julho, é normal fazer temperaturas entre 7°C e 15°C. Aqui é um clima parecido com o de Venda Nova do Imigrante, pois é perto", explica.
Apesar do sol entre nuvens, clima amanheceu gelado em Brejetuba
Apesar do sol entre nuvens, clima amanheceu gelado em Brejetuba Crédito: Bruno Coco
Durante a semana, outras cidades chegaram a registrar temperaturas ainda menores do que a de hoje em Brejetuba. Na última terça-feira (28), por exemplo, foram registrados 6,5°C no distrito de Aracê, em Domingos Martins, também na região Serrana do Espírito Santo.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o clima deve continuar assim nos próximos dias: temperaturas mais amenas durante a noite e a madrugada, e manhãs e tardes não tão frias.

GRANDE VITÓRIA

Os municípios da Grande Vitória também têm registrado temperaturas mais amenas, principalmente durante a madrugada. Segundo indicações do Climatempo, pode chover neste domingo (3), mas o volume não deve ultrapassar 5 milímetros. Também pode ocorrer precipitação fraca nas demais regiões capixabas. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em Vitória o tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado com chuva fraca no domingo, com mínima de 19°C e máxima de 27°C. No início da semana, o clima se mantém, porém sem chuva, tanto na Capital como em todo o Estado.

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