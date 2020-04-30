O capixaba já percebeu que o clima mudou nos últimos dias, as temperaturas estão mais amenas, principalmente à noite, e em alguns locais, foi preciso até usar um cobertor a mais para esquentar. Esse tempinho preguiçoso dos últimos dias deve se repetir no feriado do trabalho nesta sexta-feira (1) e no final de semana.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), o primeiro dia de maio será de predomínio de sol ao longo do dia no Estado e a média das temperaturas aumentam um pouco mais em todas as regiões capixabas. O tempo deve permanecer nublado na Grande Vitória, com poucas aparições do sol. As temperaturas devem ficar entre 20 °C e 32 °C. Não deve chover no território capixaba nesta data.
Feriado e fim de semana com tempo nublado e temperaturas amenas no ES
DEMAIS REGIÕES
No Sul capixaba as temperaturas mínimas e máximas devem cair e subir, respectivamente, em comparação com a Região Metropolitana. A menor deverá atingir os 17 °C e a mais elevada pode chegar aos 35 °C nesta sexta-feira.
Quem deve procurar um jeito de se esquentar são os moradores das áreas mais montanhosas. Algumas localidades da Região Serrana chegaram a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C nesta semana, caso da região de Aracê, em Domingos Martins. O frio segue firme nos próximos dias e para o Dia do Trabalhador a mínima permanece neste patamar. Segundo o Incaper, a possibilidade de chuva é praticamente inexistente.
Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o cenário será parecido: tempo com sol entre nuvens, sem expectativa para chuvas e com temperatura máxima podendo chegar aos 34 °C.
FIM DE SEMANA
Para sábado (2), o cenário climático será semelhante ao desta sexta-feira (01), mas o que muda é a probabilidade de chuva. Ela pode ocorrer de maneira rápida e esparsa em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado. Nas demais áreas, poucas nuvens, sem previsão de precipitação.
Já no domingo (3), a chuva também pode cair na Grande Vitória, mas em pouca quantidade. Segundo as indicações do Instituto Climatempo, o volume não deve ultrapassar 5 milímetros. Também pode ocorrer precipitação fraca nas demais regiões capixabas. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia.