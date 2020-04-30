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Dia do Trabalhador

Feriado e fim de semana com tempo nublado e temperaturas amenas no ES

A sexta-feira (1) do capixaba deverá ser sem chuva, mas com o friozinho aparecendo às madrugadas e nas primeiras horas da manhã, segundo meteorologistas. Cenário muda um pouco no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 08:40

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 08:40

Tempo fechado na Grande Vitória. Previsão de chuva no ES
O tempo na Grande Vitória deve permanecer nublado com poucas aparições de sol nesta sexta-feira (01), porém sem chuvas como a que ocorreu nesta quinta-feira (30) Crédito: Ricardo Medeiros
O capixaba já percebeu que o clima mudou nos últimos dias, as temperaturas estão mais amenas, principalmente à noite, e em alguns locais, foi preciso até usar um cobertor a mais para esquentar. Esse tempinho preguiçoso dos últimos dias deve se repetir no feriado do trabalho nesta sexta-feira (1) e no final de semana.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), o primeiro dia de maio será de predomínio de sol ao longo do dia no Estado e a média das temperaturas aumentam um pouco mais em todas as regiões capixabas. O tempo deve permanecer nublado na Grande Vitória, com poucas aparições do sol. As temperaturas devem ficar entre 20 °C e 32 °C. Não deve chover no território capixaba nesta data.
Feriado e fim de semana com tempo nublado e temperaturas amenas no ES

DEMAIS REGIÕES

No Sul capixaba as temperaturas mínimas e máximas devem cair e subir, respectivamente, em comparação com a Região Metropolitana. A menor deverá atingir os 17 °C e a mais elevada pode chegar aos 35 °C nesta sexta-feira.
Paisagens da quarentena: por Ronaldo Barbosa em Pedra Azul
Nas regiões mais elevadas do ES, o frio pode ser mais forte especialmente pela manhã Crédito: Reprodução/Instagram
Quem deve procurar um jeito de se esquentar são os moradores das áreas mais montanhosas. Algumas localidades da Região Serrana chegaram a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C nesta semana, caso da região de Aracê, em Domingos Martins. O frio segue firme nos próximos dias e para o Dia do Trabalhador a mínima permanece neste patamar. Segundo o Incaper, a possibilidade de chuva é praticamente inexistente.
Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o cenário será parecido: tempo com sol entre nuvens, sem expectativa para chuvas e com temperatura máxima podendo chegar aos 34 °C.

FIM DE SEMANA

Para sábado (2), o cenário climático será semelhante ao desta sexta-feira (01), mas o que muda é a probabilidade de chuva. Ela pode ocorrer de maneira rápida e esparsa em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado. Nas demais áreas, poucas nuvens, sem previsão de precipitação.
Já no domingo (3), a chuva também pode cair na Grande Vitória, mas em pouca quantidade. Segundo as indicações do Instituto Climatempo, o volume não deve ultrapassar 5 milímetros. Também pode ocorrer precipitação fraca nas demais regiões capixabas. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia.

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