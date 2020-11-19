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Marinha alerta para ondas com 2,5 metros e ventos de até 75 km/h no ES

A passagem de uma frente fria poderá provocar ventos fortes e também gerar condições favoráveis à ocorrência de ressaca no mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 21:25

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 21:25

Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Vento e ondas fortes na Praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil emitiu nesta quarta-feira (18) um alerta para ventos e ondas com intensidade acima do normal no Espírito Santo até a noite de sexta-feira (20). A passagem de uma frente fria poderá provocar ventos com velocidade de até 75 km/h, o equivalente a 40 nós, na faixa litorânea dos Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, a partir da manhã de quinta-feira (19). A chegada da frente fria no Estado também poderá gerar condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 2,5 metros de altura no litoral Sul, abaixo de Vitória, a partir da tarde de quinta (19).
A Marinha alerta aos navegantes que consultem as informações antes de se fazerem ao mar.
Segundo análises climáticas do Instituto Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão associada à frente fria que se desloca pelo Sudeste irá avançar em direção ao Nordeste do Brasil e pode provocar temporais.

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