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Boletim extraordinário

Marechal Floriano, Vila Velha e Serra superaram 100 mm de chuva em 24h

As informações foram divulgadas no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual. A medição foi feita pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:55

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:55
Alagamento na Avenida Jair de Andrade, em Itapoã
Chuva deixou Avenida Jair de Andrade alagada em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
As chuvas que afetaram o Espírito Santo no início da tarde e toda a noite do último domingo (7) deixaram alagamentos e estragos. Em 24h, o município de Marechal Floriano registrou 149 milímetros (mm) de chuva.
Vila Velha também superou os 100 mm, contabilizando 113,74 mm. Em 3º lugar no ranking da chuva, Serra teve 108,51 mm.
As informações foram divulgadas no boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual. A medição foi feita pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden).
Ainda há alertas vigentes de risco de movimento de massa para Vila Velha, Serra, Viana, Santa Maria de Jetibá, Fundão, Vitória, Cariacica e Marechal Floriano. O último município também está sob risco de inundação.

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O boletim extraordinário divulga ainda uma previsão para esta terça-feira (9) e aponta a probabilidade de 70% para acumulados de 20 a 40 mm e de 25% para chuva de 40 a 60 mm em pontos do Sudoeste capixaba.
Da microrregião de Aracruz há probabilidade de 60% chuvas de 30 a 50 mm e 45% para acumulados de 50 a 70 mm em pontos isolados. As demais regiões podem acumular de 15 a 40 mm em alguns trechos, sendo que a probabilidade é de 75%.
Ao todo, 23 pessoas estão desalojadas e 3 estão desabrigadas no Estado. No momento, não há interdições em rodovias federais e estaduais, segundo o boletim.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm.
Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

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