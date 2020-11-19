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Tempo instável

Institutos mantêm alertas de chuvas intensas com queda de granizo no ES

Inpe, Inmet e Climatempo alertam para a instabilidade do tempo até a manhã de sexta-feira (20). As fortes chuvas podem ser acompanhadas de vendaval e queda de granizo

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 17:50
Chuva na Grande Vitória
Grande Vitória está na região de alerta de chuva forte Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias da semana devem ser como os primeiros: com alertas para a instabilidade do tempo no Espírito Santo. De acordo com três institutos de meteorologia, que emitiram alertas ou avisos nesta quinta-feira (19), municípios capixabas devem ter chuvas intensas, acompanhadas de vendaval e até queda de granizo, pelo menos até a manhã de sexta-feira (20), quando as previsões se encerram.
Institutos mantêm alertas de chuvas intensas com queda de granizo no ES

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou no início da tarde desta quinta (19) um aviso de atenção para o risco de um fenômeno adverso. Chuvas intensas, vendaval, tempestade e queda de granizo podem atingir 41 municípios do ES até as 9h de sexta-feira (20).

VEJA A LISTA COMPLETA DOS MUNICÍPIOS:

  1. Afonso Cláudio;
  2. Água Doce do Norte;
  3. Águia Branca;
  4. Alegre;
  5. Alto Rio Novo;
  6. Apiacá;
  7. Atilio Vivacqua;
  8. Baixo Guandu;
  9. Barra de São Francisco;
  10. Bom Jesus do Norte;
  11. Brejetuba;
  12. Cachoeiro de Itapemirim;
  13. Castelo;
  14. Colatina;
  15. Conceição do Castelo;
  16. Divino de São Lourenço;
  17. Dores do Rio Preto;
  18. Ecoporanga;
  19. Guaçuí;
  20. Ibatiba;
  21. Ibitirama;
  22. Irupi;
  23. Itaguaçu;
  24. Itarana;
  25. Iúna;
  26. Jerônimo Monteiro;
  27. Laranja da Terra;
  28. Mantenópolis;
  29. Marilândia;
  30. Mimoso do Sul;
  31. Muniz Freire;
  32. Muqui;
  33. Pancas;
  34. Santa Maria de Jetibá;
  35. São Domingos do Norte;
  36. São Gabriel da Palha;
  37. São José do Calçado;
  38. São Roque do Canaã;
  39. Vargem Alta;
  40. Venda Nova do Imigrante;
  41. Vila Pavão.

INMET

Assim como o Inpe, o Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para o risco de chuvas no Espírito Santo. Um dos alertas compreende um risco de acumulado de chuva em todos os 78 municípios capixabas até as 10h de sexta (20). Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, segundo o Inmet.
Em um outro aviso, esse de grau três - de quatro possíveis, o instituto alerta sobre chuvas intensas, que podem atingir entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, acompanhadas de ventos com intensidade de até 100 km/h. A área sob risco abrange parte da Região Metropolitana da Grande Vitória e municípios do Noroeste do Estado.
Inmet alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (19)
Inmet alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (19) Crédito: Divulgação | Inmet

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS SOB RISCO:

  1. Aracruz;
  2. Baixo Guandu;
  3. Barra De São Francisco;
  4. Boa Esperança;
  5. Cariacica;
  6. Colatina;
  7. Ecoporanga;
  8. Fundão;
  9. Governador Lindenberg;
  10. Ibiraçu;
  11. Itaguaçu;
  12. Itarana;
  13. João Neiva;
  14. Laranja Da Terra;
  15. Linhares;
  16. Mantenópolis;
  17. Marilândia;
  18. Mucurici;
  19. Nova Venécia;
  20. Pancas;
  21. Ponto Belo;
  22. Santa Leopoldina;
  23. Santa Maria De Jetibá;
  24. Santa Teresa;
  25. Serra;
  26. São Domingos Do Norte;
  27. São Gabriel Da Palha;
  28. São Mateus ;
  29. São Roque Do Canaã;
  30. Vila Pavão;
  31. Vitória;
  32. Águia Branca;
  33. Água Doce Do Norte.

CLIMATEMPO

Um terceiro alerta válido para o Estado foi publicado ainda na terça-feira, dia 17, pelo instituto Climatempo, que previa as consequências da passagem de uma frente fria no Sudeste do país.
Para esta quinta-feira (19), quando o alerta perde a validade às 23h59, a chuva ainda poderá ser forte e volumosa. Segundo o Climatempo, há risco alto de temporais em áreas do Sudeste - o que inclui o Espírito Santo.

INCAPER

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) não publicou nenhum alerta para chuvas no Estado, pelo menos até o início da tarde desta quinta-feira (19). Mas segundo previsão detalhada no site do Incaper, é possível ver que a tendência é de chuva para os próximos três dias - sexta (20), sábado (21) e domingo (22).
Previsão do Incaper para os próximos três dias no ES
Previsão do Incaper para os próximos três dias no ES Crédito: Reprodução | Incaper
Na sexta (19), há variações de nuvens e os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral capixaba.

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