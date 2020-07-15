Inmet emite alerta para onda de frio até sábado em todo o ES

O clima mudou, trouxe chuva fina para o Estado e o friozinho voltou a aparecer para o capixaba nesta quarta-feira (15). Com os termômetros mais moderados, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para declínio de temperatura em todo o Espírito Santo para o período entre hoje até o próximo sábado (18). O aviso climático é valido para todas as regiões do Estado.
Além do Espírito Santo, a onda de frio se prolonga em muitos pontos do país e também deixará as temperaturas baixas, inclusive negativas, como observado em muitas cidades catarinenses nesta quarta-feira.
Nesta quarta-feira, de acordo com o Incaper, a máxima na Grande Vitória não ultrapassa os 24 °C, em média seis graus a menos em relação à máxima observada nos dias anteriores na Região Metropolitana do Estado.
A quinta-feira (16) ainda seguirá com tempo instável e são esperadas chuvas em alguns momentos do dia. A temperatura diurna diminui um pouco mais principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Já a madrugada deve ser fria nas regiões Sul e Serrana, com mínima prevista para 4 °C nos pontos mais elevados das regiões mais altas, como Aracê, em Domingos Martins. A agitação marítima dos últimos dias segue ao longo do litoral capixaba.