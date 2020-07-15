Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Inmet emite alerta para onda de frio até sábado em todo o ES

Chegada de uma nova frente fria despencou as temperaturas no Estado nesta quarta-feira (15) e ainda trouxe chuva fina. Aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até o próximo sábado (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 13:44

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 13:44

A capital capixaba teve tempo fechado, com uma chuva fina e frio na manhã desta quarta-feira (15)
A capital capixaba teve tempo fechado, com uma chuva fina e frio na manhã desta quarta-feira (15) Crédito: Murilo Cuzzuol
O clima mudou, trouxe chuva fina para o Estado e o friozinho voltou a aparecer para o capixaba nesta quarta-feira (15). Com os termômetros mais moderados, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para declínio de temperatura em todo o Espírito Santo para o período entre hoje até o próximo sábado (18). O aviso climático é valido para todas as regiões do Estado.

Veja Também

Formação de nuvem rolo chama atenção no litoral do ES

Frio "congelante": termômetros chegam a registrar 0 ºC no ES

Onda de frio no ES: registros de gelo e termômetro marcando 2?°C

Além do Espírito Santo, a onda de frio se prolonga em muitos pontos do país e também deixará as temperaturas baixas, inclusive negativas, como observado em muitas cidades catarinenses nesta quarta-feira. 
Nesta quarta-feira, de acordo com o Incaper, a máxima na Grande Vitória não ultrapassa os 24 °C, em média seis graus a menos em relação à máxima observada nos dias anteriores na Região Metropolitana do Estado.
Áreas marcadas em amarelo alertam para baixas temperaturas
Áreas marcadas em amarelo e com o símbolo de um termômetro alertam para baixas temperaturas Crédito: Reprodução/Inmet
A quinta-feira (16) ainda seguirá com tempo instável e são esperadas chuvas em alguns momentos do dia. A temperatura diurna diminui um pouco mais principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Já a madrugada deve ser fria nas regiões Sul e Serrana, com mínima prevista para 4 °C nos pontos mais elevados das regiões mais altas, como Aracê, em Domingos Martins. A agitação marítima dos últimos dias segue ao longo do litoral capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados