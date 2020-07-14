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Formação de nuvem rolo chama atenção no litoral do ES

A nuvem, diferente das demais, é comumente formada na faixa litorânea do Brasil, particularmente no litoral Sul e Sudeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 16:55

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:55

Fenômeno chamado de
Fenômeno chamado de "nuvem rolo" chamou atenção em Aracruz, na tarde desta terça-feira (14) Crédito: Leitor | A Gazeta
Mais uma vez a nuvem rolo chamou atenção no litoral do Espírito Santo. Entre o fim da manhã e o início da tarde desta terça-feira (14), o fenômeno foi registrado em pelo menos três pontos do Estado. A nuvem, diferente das demais, é comumente formada na faixa litorânea do Brasil, particularmente no litoral Sul e Sudeste.
De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a nuvem "volutus", fotografada por moradores de Aracruz, Serra e Guarapari, é uma nuvem alongada, em forma de tubo, que parece girar lentamente em torno do seu eixo horizontal.
Em nota, o Incaper ainda detalhou que a nuvem se forma em uma altura de 100m a 300m, sendo considerada baixa.
"A formação deste tipo de nuvem ainda não é um consenso entre a comunidade científica de Meteorologia. A teoria mais aceita é que o processo de formação da 'nuvem rolo' está relacionado quando há um contraste entre massas de ar de diferentes tipos, temperaturas, umidades, densidade e o forte cisalhamento do vento, ou seja, a brusca mudança de direção e velocidade", diz a nota.

VEJA ALGUNS REGISTROS DA NUVEM ROLO NO ES

Imagens feitas na Praia dos Padres, em Guarapari:
O fenômeno também foi registrado na Barra do Sahy, em Aracruz:
Vídeo gravado em Coqueiral de Aracruz:
Nuvem rolo vista da Praia Formosa, em Aracruz:
Nuvem rolo no Espírito Santo
Nuvem rolo no Espírito Santo Crédito: Internauta
Registro em Manguinhos, na Serra:
Nuvem rolo no Espírito Santo
Nuvem rolo na Praia de Manguinhos, Serra Crédito: Internauta

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