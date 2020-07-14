Formação de nuvem rolo chama atenção no litoral do ES

Em nota, o Incaper ainda detalhou que a nuvem se forma em uma altura de 100m a 300m, sendo considerada baixa.

"A formação deste tipo de nuvem ainda não é um consenso entre a comunidade científica de Meteorologia. A teoria mais aceita é que o processo de formação da 'nuvem rolo' está relacionado quando há um contraste entre massas de ar de diferentes tipos, temperaturas, umidades, densidade e o forte cisalhamento do vento, ou seja, a brusca mudança de direção e velocidade", diz a nota.