Inmet alerta para chuva com perigo potencial em 75 cidades do ES

Tarde de sábado chuvosa na capital capixaba e em todo o Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Inmet alerta para chuva com perigo potencial em todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas com alerta de perigo potencial para todo o Espírito Santo neste final de semana. A notificação vale desde às 12h08 deste sábado (7) até às 13h de domingo (8).

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

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Por causa dos temporais, o Instituto alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta em caso de rajadas de vento, os moradores não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado que se evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e que, em caso necessidade, os moradores dessas localidades procurem orientação junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

714 PESSOAS ESTÃO FORA DE CASA NO ES

Segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar, divulgado às 17h deste sábado, 714 pessoas continuam fora de casa em todo o Estado por conta das chuvas dos últimos dias. Desse total, são 602 desalojados e 112 desabrigados.

Tarde de sábado chuvosa na capital capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

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