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Previsão do Tempo

Inmet alerta para chuva com perigo potencial em 75 cidades do ES

Ventos podem chegar a 60 km/h e ressaca no mar pode provocar ondas de até 4 metros. Mais de 700 pessoas estão fora de casa por conta das chuvas no Estado

Publicado em 07 de Março de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 16:51
Tarde de sábado chuvosa na capital capixaba e em todo o Estado  Crédito: Ricardo Medeiros
Inmet alerta para chuva com perigo potencial em todo o ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas com alerta de perigo potencial para todo o Espírito Santo neste final de semana. A notificação vale desde às 12h08 deste sábado (7) até às 13h de domingo (8).
Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60  km/h.

Tempo chuvoso esconde Convento da Penha no ES

Por causa dos temporais, o Instituto alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O aviso é válido para 75 dos 78 municípios capixabas. Veja a lista das cidades aqui.

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O Inmet orienta em caso de rajadas de vento, os moradores não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado que se evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e que, em caso necessidade, os moradores dessas localidades procurem orientação junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

714 PESSOAS ESTÃO FORA DE CASA NO ES

Segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar, divulgado às 17h deste sábado, 714 pessoas continuam fora de casa em todo o Estado por conta das chuvas dos últimos dias. Desse total, são 602 desalojados e 112 desabrigados.
Tarde de sábado chuvosa na capital capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

ONDAS COM 4 METROS

Continuam vigentes outros dois alertas. Um deles é um aviso de mar grosso da Marinha, com ondas que podem chegar a 4 metros na faixa de litoral compreendida entre Cabo Frio (RJ) e Caravelas (BA), ou seja, entre todo o Estado.
Outro é do Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (Inpe) alertando para  o risco para tempestades e raios em 29 municípios na porção norte do Espírito Santo.

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