Nível do Rio Doce ultrapassa 4,5 metros em Linhares e interdita estrada

Cheia do Rio Doce alagou estrada que liga sede de Linhares ao distrito de Povoação, deixando a comunidade isolada Crédito: Prefeitura / Divulgação

O nível do Rio Doce continua subindo em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Medição da Defesa Civil do município feita às 10h deste sábado (7) apontou que o rio ultrapassou os 4,5 metros por causa das chuvas ao longo da bacia do Doce, sobretudo em Minas Gerais.

A medição apontou que o rio chegou a 4,52 metros e a previsão é que o nível atinja 4,65 metros até as 14 horas deste sábado. Até a tarde de sexta-feira (7), o nível estava em 4 metros

Até o momento, há nove famílias desabrigadas do bairro Olaria, totalizando 24 pessoas que estão abrigadas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição. A Defesa Civil de Linhares alerta que outras famílias podem deixar suas casas na região caso o rio continue aumentando nas próximas horas.

Outras quatro famílias, totalizando 13 pessoas, estão desalojadas e seguiram para casa de amigos ou parentes.

ESTRADA INTERDITADA POR CAUSA DE ALAGAMENTO

A cheia do rio deixou inundada partes da estrada que liga a sede do município de Linhares ao distrito de Povoação. A via está interditada uma vez que há pontos com cerca de 40 centímetros de inundação, segundo a prefeitura.