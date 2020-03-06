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Temporal

Chuva alaga ruas em Laranja da Terra, no ES

Um dos pontos de alagamento foi na rua do posto policial da cidade

Publicado em 05 de Março de 2020 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 21:26
Chuva em Laranja da Terra Crédito: Leitor
O município de Laranja da Terra, na região central do Estado do Espírito Santo, registrou alguns pontos de alagamento em ruas da cidade após uma forte chuva que caiu  no início da noite desta quinta-feira (5)
Um dos pontos de alagamento foi na rua do posto policial da cidade. A chuva também assustou os moradores do Distrito de Sobreiro, onde uma enxurrada chamou a atenção.
O coordenador da Defesa Civil de Laranja da Terra, Emílio Seibel informou que apesar da forte chuva nenhuma residência foi alagada e não foram registradas ocorrências.

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