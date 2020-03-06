Chuva alaga ruas em Laranja da Terra, no ES

Chuva em Laranja da Terra Crédito: Leitor

O município de Laranja da Terra, na região central do Estado do Espírito Santo, registrou alguns pontos de alagamento em ruas da cidade após uma forte chuva que caiu no início da noite desta quinta-feira (5)

Um dos pontos de alagamento foi na rua do posto policial da cidade. A chuva também assustou os moradores do Distrito de Sobreiro, onde uma enxurrada chamou a atenção.