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Defesa Civil

Chuva no ES: número de pessoas fora de casa salta para 1,2 mil

Deste número, 1.067 pessoas estão desalojadas (ou seja, na casa de parentes ou amigos) e 208 estão desabrigadas (em abrigos públicos)

Publicado em 05 de Março de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 20:22
Enchente em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini
Mais de mil pessoas estão fora de suas casas por causa das chuvas registradas no Espírito Santo desde o último domingo (1). Em um novo boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, na tarde desta quinta-feira (5), consta que o número de desabrigados ou desalojados subiu para 1.275. Deste número, 1067 estão desalojadas (ou seja, na casa de parentes ou amigos) e 208 estão desabrigadas (em abrigos públicos).

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O relatório diz que o acumulado de chuva nas últimas 24 horas, registrado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), mostra que foi em Fundão que teve a maior quantidade de chuva, com 86,8 milímetros. Em seguida, Barra de São Francisco teve 68,47 milímetros e Apiacá 53,22 milímetros.

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