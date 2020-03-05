Chuva no ES: número de pessoas fora de casa salta para 1,2 mil

Mais de mil pessoas estão fora de suas casas por causa das chuvas registradas no Espírito Santo desde o último domingo (1). Em um novo boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, na tarde desta quinta-feira (5), consta que o número de desabrigados ou desalojados subiu para 1.275. Deste número, 1067 estão desalojadas (ou seja, na casa de parentes ou amigos) e 208 estão desabrigadas (em abrigos públicos).
O relatório diz que o acumulado de chuva nas últimas 24 horas, registrado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), mostra que foi em Fundão que teve a maior quantidade de chuva, com 86,8 milímetros. Em seguida, Barra de São Francisco teve 68,47 milímetros e Apiacá 53,22 milímetros.