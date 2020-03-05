Chuva forte e volumosa deve continuar até domingo no ES

A previsão revela que, entre esta quinta-feira (05) e o domingo (08), o tempo fica muito instável, com muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes. Pode chover várias vezes no decorrer do dia e há risco de chuva forte e volumosa.

De acordo com o Climatempo, as áreas de instabilidade voltam a se organizar sobre o Sudeste por causa de outra frente fria que chegou à região. Em Vitória, a temperatura também cai e a mínima chega a 21° na sexta-feira (06) e no sábado (07). O Climatempo alertou, na última semana, que há risco de alagamentos nos centros urbanos, transbordamento de rios e córregos e deslizamento de terra nos Estados do Sudeste.