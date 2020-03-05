Chuva forte e volumosa deve continuar até domingo no ES

Deve continuar a chover forte no Espírito Santo até pelo menos o próximo domingo (08), segundo previsão do Climatempo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que há risco alto para deslizamentos de terra em todo o Estado.
Desde o último domingo (01), várias cidades do Sul e da Grande Vitória voltaram a registrar prejuízos com temporais. De acordo com o Climatempo, todo o Espírito Santo, as regiões mineiras do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e o Noroeste de Minas Gerais devem ter vários eventos de chuva forte e volumosa nos próximos dias.
A previsão revela que, entre esta quinta-feira (05) e o domingo (08), o tempo fica muito instável, com muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes. Pode chover várias vezes no decorrer do dia e há risco de chuva forte e volumosa.
FRENTE FRIA
De acordo com o Climatempo, as áreas de instabilidade voltam a se organizar sobre o Sudeste por causa de outra frente fria que chegou à região. Em Vitória, a temperatura também cai e a mínima chega a 21° na sexta-feira (06) e no sábado (07). O Climatempo alertou, na última semana, que há risco de alagamentos nos centros urbanos, transbordamento de rios e córregos e deslizamento de terra nos Estados do Sudeste.
INSTITUTOS EMITEM ALERTAS
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quarta-feira (4) um alerta vermelho, válido até 12h desta quinta-feira (5), para acumulado de chuva, classificado como "grande perigo", para 54 municípios do Espírito Santo. Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também aponta risco de chuvas intensas com vendaval e raios em todo o Estado para esta quinta.