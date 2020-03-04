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54 cidades sob aviso

Inmet publica alerta vermelho para chuvas fortes no ES

O instituto diz que há grandes riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas;  aviso é válido até as 12h de quinta-feira (5)

Publicado em 04 de Março de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 20:56
Chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto
Instituto de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quarta-feira (4) um alerta vermelho para acumulado de chuva, classificado como "grande perigo", para 54 municípios do Espírito Santo. No aviso, o Inmet diz que a classificação de "grande perigo" pelas seguintes avaliações:
  • Previsão de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional;
  • Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

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O instituto ainda pede que as pessoas se mantenham informadas sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. "Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência", diz.
Inmet publica alerta vermelho para chuvas fortes no ES
A chuva pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Há grandes riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas. O aviso é válido até as 12h de quinta-feira (5).
O Inmet instrui que:
  • As pessoas desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Observem alteração nas encostas;
  • Permaneçam em local abrigado;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

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