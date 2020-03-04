À esquerda, a coloração em tom azul, comum da Baía de Vitória. À direita, a coloração marrom que ficou nesta quarta-feira (4) Crédito: Fernando Madeira | Eduardo Caliman

Quem passa pela Baía de Vitória todos os dias e vê a bela paisagem se deparou nesta quarta-feira (4) com uma água de coloração marrom e aspecto barrento. O que pode ter deixado a água mais turva, segundo a Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa), foi a forte chuva que atingiu a Grande Vitória e demais municípios do Espírito Santo no último domingo (1).

Your browser does not support the audio element. Chuvas transformam Baía de Vitória em rio

A companhia diz que a turbidez provavelmente se deve à influência da chuva, que pode ter carreado terra ao Rio Santa Maria  que deságua no canal da Baía de Vitória. A Coordenação de Meio Ambiente da Codesa explicou que isso possivelmente fez com que a coloração azul, que é de costume da água do canal, mudasse.

"Em épocas chuvosas, a tendência é que a água do Canal adquira esse aspecto 'barrento'. A turbidez, no entanto, afeta muito mais a qualidade da água para potabilidade do que para a navegação" Coordenação de Meio Ambiente - Codesa

Questionada se a turbidez da água poderia atrapalhar no empuxo dos navios, ou seja a força exercida pela embarcação, a Codesa explicou que há uma relação entre a influência da água doce do empuxo dos navios. "Sim, há essa relação uma vez que a água doce é menos densa do que a água salgada do mar", detalhou.

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Mas isso não deve gerar nenhum tipo de preocupação para os navegantes, já que toda embarcação tem o bordo livre  ou seja, a altura entre a água e o pavimento principal do navio  tanto para água salgada, quanto para água doce e suas misturas. "A flutuabilidade dos navios sempre estará em nível seguro", completou.

O QUE É TURBIDEZ?