Quem passa pela Baía de Vitória todos os dias e vê a bela paisagem se deparou nesta quarta-feira (4) com uma água de coloração marrom e aspecto barrento. O que pode ter deixado a água mais turva, segundo a Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa), foi a forte chuva que atingiu a Grande Vitória e demais municípios do Espírito Santo no último domingo (1).
Chuvas transformam Baía de Vitória em rio
A companhia diz que a turbidez provavelmente se deve à influência da chuva, que pode ter carreado terra ao Rio Santa Maria que deságua no canal da Baía de Vitória. A Coordenação de Meio Ambiente da Codesa explicou que isso possivelmente fez com que a coloração azul, que é de costume da água do canal, mudasse.
"Em épocas chuvosas, a tendência é que a água do Canal adquira esse aspecto 'barrento'. A turbidez, no entanto, afeta muito mais a qualidade da água para potabilidade do que para a navegação"
Questionada se a turbidez da água poderia atrapalhar no empuxo dos navios, ou seja a força exercida pela embarcação, a Codesa explicou que há uma relação entre a influência da água doce do empuxo dos navios. "Sim, há essa relação uma vez que a água doce é menos densa do que a água salgada do mar", detalhou.
Mas isso não deve gerar nenhum tipo de preocupação para os navegantes, já que toda embarcação tem o bordo livre ou seja, a altura entre a água e o pavimento principal do navio tanto para água salgada, quanto para água doce e suas misturas. "A flutuabilidade dos navios sempre estará em nível seguro", completou.
O QUE É TURBIDEZ?
Turbidez ou turvação é uma propriedade física dos fluidos que se traduz na redução da sua transparência devido à presença de materiais em suspensão que interferem com a passagem da luz através do fluido