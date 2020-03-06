Temporal assusta moradores de Barra de São Francisco

Segundo a prefeitura, durante o temporal desta quinta-feira, no bairro Bambé uma enxurrada com lama, entulho e lixo desceu pelas ruas. No bairro Vila Luciene, a ES-080 ficou alagada e dificultou a vida dos motoristas. Algumas barreiras caíram no interior. As equipes da Defesa Civil ainda estão no local atendendo a população e fazendo o levantamento dos problemas causados.