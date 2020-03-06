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Chuva no ES

Temporal assusta moradores de Barra de São Francisco

O município foi o segundo do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas

Publicado em 05 de Março de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 21:12
Chuva Barra de São Francisco Crédito: Leitor
Os últimos dias são de chuva intensa em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Na tarde desta quinta-feira (5), um temporal assustou os moradores e causou transtornos no município. Além disso, o nível do rio que corta o município subiu nas últimas horas e está sendo monitorado pela Defesa Civil. O município foi o segundo do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas, contabilizando 68,47 milímetros de chuva, de acordo com as medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
Segundo a prefeitura, durante o temporal desta quinta-feira, no bairro Bambé uma enxurrada com lama, entulho e lixo desceu pelas ruas. No bairro Vila Luciene, a ES-080 ficou alagada e dificultou a vida dos motoristas. Algumas barreiras caíram no interior. As equipes da Defesa Civil ainda estão no local atendendo a população e fazendo o levantamento dos problemas causados.

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