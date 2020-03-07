Inpe emite alerta para chuvas fortes e raios em várias cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) renovou para este sábado (7) o alerta para tempestades em vários municípios do Espírito Santo. O aviso de atenção é válido para 29 cidades capixabas, sobretudo nas Regiões Norte e Noroeste.
Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), nessas cidades há previsão de pancadas de chuva que, em alguns pontos, deverá ser de forte intensidade e gerar acumulados significativos de precipitação. Em algumas localidades estas pancadas deverão vir acompanhadas de raios.
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS EM ALERTA PARA ESTE SÁBADO (7)
- ES - Água Doce do Norte
- ES - Águia Branca
- ES - Alto Rio Novo
- ES - Baixo Guandu
- ES - Barra de São Francisco
- ES - Boa Esperança
- ES - Colatina
- ES - Conceição da Barra
- ES - Ecoporanga
- ES - Governador Lindenberg
- ES - Itaúnas
- ES - Jaguaré
- ES - Linhares
- ES - Mantenópolis
- ES - Marilândia
- ES - Montanha
- ES - Mucurici
- ES - Nova Venécia
- ES - Pancas
- ES - Pedro Canário
- ES - Pinheiros
- ES - Ponto Belo
- ES - Rio Bananal
- ES - São Domingos do Norte
- ES - São Gabriel da Palha
- ES - São Mateus
- ES - Sooretama
- ES - Vila Pavão
- ES - Vila Valério
Desde o último domingo (01), várias cidades capixabas voltaram a registrar prejuízos com temporais. De acordo com o Climatempo, todo o Espírito Santo deve ter vários eventos de chuva forte e volumosa pelo menos até domingo (8).
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que há risco alto para deslizamentos de terra em todo o Estado.
Em Linhares, o nível do Rio Doce continua subindo já passou dos 4 metros, segundo medição da Defesa Civil Municipal. O órgão informou ainda que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas que atingem a bacia do rio.
PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTE SÁBADO (7) NO ES
Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado, o tempo chuvoso continua em todas as regiões do Estado. Ainda existe possibilidade de chuva expressiva em alguns trechos do Estado, especialmente na metade norte capixaba.
Na Grande Vitória e na Região Sul, há possibilidade de chuva a qualquer hora. Já nas regiões Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste o tempo deve ficar chuvoso na maior parte do dia.