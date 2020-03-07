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Previsão do tempo

Inpe emite alerta para chuvas fortes e raios em várias cidades do ES

O aviso de atenção é válido para 29 cidades capixabas, sobretudo nas regiões Norte e Noroeste. Veja a lista

Publicado em 07 de Março de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 11:21
Mulher enfrentando ruas alagadas durante chuva: previsão é de mais temporais Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) renovou para este sábado (7) o alerta para tempestades em vários municípios do Espírito Santo. O aviso de atenção é válido para 29 cidades capixabas, sobretudo nas Regiões Norte e Noroeste.
Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), nessas cidades há previsão de pancadas de chuva que, em alguns pontos, deverá ser de forte intensidade e gerar acumulados significativos de precipitação. Em algumas localidades estas pancadas deverão vir acompanhadas de raios.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS EM ALERTA PARA ESTE SÁBADO (7)

  • ES - Água Doce do Norte
  • ES - Águia Branca
  • ES - Alto Rio Novo
  • ES - Baixo Guandu
  • ES - Barra de São Francisco
  • ES - Boa Esperança
  • ES - Colatina
  • ES - Conceição da Barra
  • ES - Ecoporanga
  • ES - Governador Lindenberg
  • ES - Itaúnas
  • ES - Jaguaré
  • ES - Linhares
  • ES - Mantenópolis
  • ES - Marilândia
  • ES - Montanha
  • ES - Mucurici
  • ES - Nova Venécia
  • ES - Pancas
  • ES - Pedro Canário
  • ES - Pinheiros
  • ES - Ponto Belo
  • ES - Rio Bananal
  • ES - São Domingos do Norte
  • ES - São Gabriel da Palha
  • ES - São Mateus
  • ES - Sooretama
  • ES - Vila Pavão
  • ES - Vila Valério

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Chuva forte e volumosa deve continuar até domingo no ES

Nível do Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares

Desde o último domingo (01), várias cidades capixabas voltaram a registrar prejuízos com temporais. De acordo com o Climatempo, todo o Espírito Santo deve ter vários eventos de chuva forte e volumosa pelo menos até domingo (8).
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que há risco alto para deslizamentos de terra em todo o Estado.
Em Linhares, o nível do Rio Doce continua subindo já passou dos 4 metros, segundo medição da Defesa Civil Municipal. O órgão informou ainda que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas que atingem a bacia do rio.
Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares/Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTE SÁBADO (7) NO ES

Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado, o tempo chuvoso continua em todas as regiões do Estado. Ainda existe possibilidade de chuva expressiva em alguns trechos do Estado, especialmente na metade norte capixaba.
Na Grande Vitória e na Região Sul, há possibilidade de chuva a qualquer hora. Já nas regiões Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste o tempo deve ficar chuvoso na maior parte do dia.

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