Inpe emite alerta para chuvas fortes e raios em várias cidades do ES

Mulher enfrentando ruas alagadas durante chuva: previsão é de mais temporais Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), nessas cidades há previsão de pancadas de chuva que, em alguns pontos, deverá ser de forte intensidade e gerar acumulados significativos de precipitação. Em algumas localidades estas pancadas deverão vir acompanhadas de raios.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS EM ALERTA PARA ESTE SÁBADO (7)

ES - Água Doce do Norte



ES - Águia Branca



ES - Alto Rio Novo



ES - Baixo Guandu



ES - Barra de São Francisco



ES - Boa Esperança



ES - Colatina



ES - Conceição da Barra



ES - Ecoporanga



ES - Governador Lindenberg



ES - Itaúnas



ES - Jaguaré



ES - Linhares



ES - Mantenópolis



ES - Marilândia



ES - Montanha



ES - Mucurici



ES - Nova Venécia



ES - Pancas



ES - Pedro Canário



ES - Pinheiros



ES - Ponto Belo



ES - Rio Bananal



ES - São Domingos do Norte



ES - São Gabriel da Palha



ES - São Mateus



ES - Sooretama



ES - Vila Pavão



ES - Vila Valério



O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que há risco alto para deslizamentos de terra em todo o Estado.

Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares/Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTE SÁBADO (7) NO ES

Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado, o tempo chuvoso continua em todas as regiões do Estado. Ainda existe possibilidade de chuva expressiva em alguns trechos do Estado, especialmente na metade norte capixaba.