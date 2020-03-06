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Aviso de atenção

Inpe alerta para chuva forte com raios em 29 cidades do ES

Alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Deve continuar a chover forte no Espírito Santo até pelo menos o próximo domingo (08)

Publicado em 06 de Março de 2020 às 07:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 07:11
Arquivo: Rio Doce bateu a cota de inundação em Linhares em janeiro Crédito: Eduardo Dias
chuva forte deve ficar concentrada no Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta sexta-feira (06). As duas regiões têm risco alto para chuvas fortes que podem vir acompanhadas de raios. 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para 29 municípios do Espírito Santo, alertando para pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade e gerar acumulados significativos de precipitação. Em algumas localidades, essas pancadas podem vir com descargas elétricas. Em Linhares, o Rio Doce já está acima da cota de inundação.

LISTA DE CIDADES INCLUÍDAS NO ALERTA

  1. Água Doce do Norte

  2. Águia Branca

  3. Alto Rio Novo

  4. Baixo Guandu

  5. Barra de São Francisco

  6. Boa Esperança

  7. Colatina

  8. Conceição da Barra (com destaque para Itaúnas)

  9. Ecoporanga

  10. Governador Lindenberg

  11. Jaguaré

  12. João Neiva

  13. Linhares

  14. Mantenópolis

  15. Marilândia

  16. Montanha

  17. Mucurici

  18. Nova Venécia

  19. Pancas

  20. Pedro Canário

  21. Pinheiros

  22. Ponto Belo

  23. Rio Bananal

  24. São Domingos do Norte

  25. São Gabriel da Palha

  26. São Mateus

  27. Sooretama

  28. Vila Pavão

  29. Vila Valério

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O aviso é válido também para cidades do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. O Inpe emite esse tipo de alerta quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O instituto orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo para se prevenir dos impactos do tempo "severo".
Deve continuar a chover forte no Espírito Santo até pelo menos o próximo domingo (08), segundo previsão do Climatempo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta que há risco alto para deslizamentos de terra em todo o Estado.

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