Inpe alerta para chuva forte com raios em 29 cidades do ES

A chuva forte
deve ficar concentrada no Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta sexta-feira (06). As duas regiões têm risco alto para chuvas fortes que podem vir acompanhadas de raios.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
emitiu um aviso de atenção para 29 municípios do Espírito Santo, alertando para pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade e gerar acumulados significativos de precipitação. Em algumas localidades, essas pancadas podem vir com descargas elétricas. Em Linhares
, o Rio Doce já está acima da cota de inundação.
O aviso é válido também para cidades do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. O Inpe emite esse tipo de alerta quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O instituto orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo para se prevenir dos impactos do tempo "severo".