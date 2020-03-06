Inpe alerta para chuva forte com raios em 29 cidades do ES

O aviso é válido também para cidades do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. O Inpe emite esse tipo de alerta quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O instituto orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo para se prevenir dos impactos do tempo "severo".