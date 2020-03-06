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Alerta

Nível do Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares

Duas famílias desabrigadas continuam em um ginásio da prefeitura, outras famílias podem deixar suas casas

Publicado em 06 de Março de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 20:12
Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares/Divulgação 
O nível do Rio Doce continua subindo em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Na tarde desta sexta-feira (6), o rio ultrapassou os 4 metros, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil Municipal de Linhares. O órgão informou ainda que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas que atingem a bacia do rio, em Minas Gerais, podendo chegar até 4,20 metros ainda nesta sexta-feira.
Desde que o rio começou a subir, no ínicio desta semana, duas famílias foram retiradas de casa por causa de alagamentos no bairro Olaria. O coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos Santos, alerta que outras famílias podem deixar suas casas na região, caso o rio continue aumentando nas próximas horas.
Estamos monitorando desde ontem à noite e, por enquanto, não precisamos tirar mais famílias do bairro Olaria. As famílias levadas para o ginásio do município depois de ter a casa alagada pelo aumento do nível do rio continuam abrigadas no local, contou Santos

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GRUPO DE TRABALHO

A Prefeitura de Linhares  informou que um grupo de trabalho, formado pela Defesa Civil e por diversas secretarias municipais, já está em alerta e preparado para executar ações de combate aos impactos do aumento do nível do rio e da chuva. 
A Defesa Civil Municipal de Linhares destacou que  mantém o esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências e realiza monitoramento em diversos pontos da cidade que podem ser afetados pelas chuvas  com riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e inundações.
A população de Linhares  pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Plantão 24 horas: (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193 do Corpo de Bombeiros.

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