Nível do Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares

Rio Doce ultrapassa os 4 metros em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares/Divulgação

O nível do Rio Doce continua subindo em Linhares , na região Norte do Espírito Santo. Na tarde desta sexta-feira (6), o rio ultrapassou os 4 metros, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil Municipal de Linhares. O órgão informou ainda que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas que atingem a bacia do rio, em Minas Gerais, podendo chegar até 4,20 metros ainda nesta sexta-feira.

Desde que o rio começou a subir, no ínicio desta semana, duas famílias foram retiradas de casa por causa de alagamentos no bairro Olaria. O coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos Santos, alerta que outras famílias podem deixar suas casas na região, caso o rio continue aumentando nas próximas horas.

Estamos monitorando desde ontem à noite e, por enquanto, não precisamos tirar mais famílias do bairro Olaria. As famílias levadas para o ginásio do município depois de ter a casa alagada pelo aumento do nível do rio continuam abrigadas no local, contou Santos

GRUPO DE TRABALHO

A Prefeitura de Linhares informou que um grupo de trabalho, formado pela Defesa Civil e por diversas secretarias municipais, já está em alerta e preparado para executar ações de combate aos impactos do aumento do nível do rio e da chuva.

A Defesa Civil Municipal de Linhares destacou que mantém o esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências e realiza monitoramento em diversos pontos da cidade que podem ser afetados pelas chuvas  com riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e inundações.