Alerta máximo em Linhares após aumento do nível do Rio Doce, no ES

A Defesa Civil Municipal continua acompanhando a situação do Rio Doce e monitorando as áreas de risco Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

O nível do Rio Doce voltou a subir em Linhares , na Região Norte do Espírito Santo, e a Defesa Civil do município já adota o alerta máximo para o risco de alagamentos. O volume do rio subiu entre a quinta e a madrugada desta sexta-feira (6). Sete pessoas de duas famílias estão fora de casa desde segunda-feira (2).

O coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos Santos, informou que a previsão é de que o rio continue subindo e ultrapasse os 4 metros nesta sexta-feira. Já estávamos em alerta desde janeiro porque não abaixamos da cota de inundação, que é 3,45 metros, explicou Santos. Mas durante a manhã foi feita uma nova avaliação e

Na quarta-feira (4), o nível do rio chegou a abaixar, mas voltou a subir na quinta-feira. De acordo com o coordenador, isso aconteceu por causa de chuvas ao longo da bacia do Doce. Pela foz ser no município, Santos explica ainda que o volume de água no rio também sofre influência da maré.

Nós somos o último município da bacia do Rio Doce e toda água que chove em municípios por onde passa o rio desce para Linhares. A gente conta ainda com a influência da maré. Quando a gente pega a maré vazando, a água diminui mais rápido, quando ela está enchendo, ela retém um pouco mais, informou o coordenador.

Desde que o rio começou a subir, duas famílias foram retiradas de casa por causa de alagamentos no bairro Olaria. Caso o rio atinja o previsto para esta manhã, o coordenador alerta que outras famílias precisarão deixar suas casas no bairro.

Estamos monitorando desde ontem à noite e não precisamos tirar mais famílias do bairro Olaria. As famílias levadas para o ginásio do município depois de ter a casa alagada pelo aumento do nível do rio continuam abrigadas no local, contou Santos.