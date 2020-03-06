Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus, no ES

Várias ruas em pelo menos dois bairros de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, registraram pontos de alagamentos durante a chuva forte que atingiu a cidade na noite desta quinta-feira (5). De acordo com Verônica Otto Drumond de Andrade, coordenadora da Defesa Civil no município, choveu cerca de 36 milímetros em quatro horas, o suficiente para deixar vários pontos com acúmulo de água.
"A chuva cai muito forte e em um curto espaço de tempo, então alaga naquele momento e logo depois volta ao normal. Como a chuva vem muito intensa, a vazão dos bueiros não consegue comportar, mas vai esvaziando normalmente logo depois"
Em um vídeo feito por moradores é possível ver a dificuldade que alguns passageiros encontraram para embarcar no transporte público no Centro da cidade. Houve pontos de acúmulo de água no bairro Jaqueline. Motoristas que se arriscaram ao trafegar pela Avenida João Nardoto encontraram dificuldades e precisaram de ajuda.
Segundo a Defesa Civil, não houve registro de ocorrências referente à chuva que atingiu a cidade durante a noite. No entanto, as equipes continuam monitorando a situação já que existe alerta de chuva forte para a região.