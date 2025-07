Sul do ES

Prefeitura e Ufes investigam morte de mais de 200 cachorros em Muqui

Mortes foram registradas nas duas últimas semanas; animais começaram a aparecer com sintomas como secreção nasal e ocular, tremores musculares e paralisia

A Prefeitura de Muqui, no Sul do Espírito Santo, e profissionais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que atual no Hospital Veterinário da instituição estão investigando qual doença pode estar causando a morte de cães no município nas últimas duas semanas. Segundo a secretária Municipal de Meio Ambiente, Priscila Durant Binott, mais de 200 animais já morreram. >