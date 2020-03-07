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Cariacica adia entrega de carnês de IPTU por causa da chuva

O prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU 2020 termina em 10 de maio no município

Publicado em 07 de Março de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 16:18
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande  Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Cariacica decidiu adiar a entrega dos carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana.  O governo municipal ainda não definiu a data para a distribuição.
O dia inicial para a chegada dos documentos era a última segunda-feira (2). O prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU 2020 foi alterada de abril para o dia 10 de maio, com desconto de 10% para pagamento à vista em cota única.
O gerente de administração de Tributos Imobiliários da Prefeitura de Cariacica, Andresson Esteves, informou que o imposto também pode ser parcelado em até oito vezes, dependendo do valor, sempre com parcela mínima de R$ 20.  
O morador que não receber o carnê, pode ter acesso ao documento no prédio da prefeitura, em Alto Lage, ou no Faça Fácil, na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Santo André.
"O IPTU vai para saúde, educação, questões sociais e infraestrutura do município. Nos últimos anos, a inadimplência caiu. Em 2016, era 53%. Em 2019, foi para 46%. Ainda é alto, mas criamos formas de incentivo e estamos trabalhando para identificar os motivos da inadimplência e criar métodos para fazer com que ela diminua ainda mais", ressalta Andresson.

ISENÇÃO

Em Cariacica, os moradores que recebem renda mensal vitalícia ou amparo social (LOAS), aposentados e pensionistas têm direito à isenção total do IPTU e de 50% da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS). Para o desconto nesta taxa, é preciso solicitar em requerimento.
Além disso, o morador proprietário de terreno individual com casa com valor venal de até R$ 27.910,57 é isento do IPTU e da TCRS automaticamente. Neste caso, apesar de o desconto ser automático, é preciso que o imóvel seja cadastrado na prefeitura. 
Para ter direito, o morador deve ter remuneração mensal de até três salários mínimos e estar em dia com os tributos municipais até o momento da solicitação.

CONFIRA O CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DO IPTU

  • 10/05/2020  cota única com desconto de 10%
  • 10/05/2020  1ª parcela
  • 11/06/2020  2ª parcela
  • 10/07/2020  3ª parcela
  • 10/08/2020  4ª parcela
  • 10/09/2020  5ª parcela
  • 10/10/2020  6ª parcela
  • 12/11/2020  7ª parcela
  • 10/12/2020  8ª parcela

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