Cariacica adia entrega de carnês de IPTU por causa da chuva

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Cariacica decidiu adiar a entrega dos carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. O governo municipal ainda não definiu a data para a distribuição.

O dia inicial para a chegada dos documentos era a última segunda-feira (2). O prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU 2020 foi alterada de abril para o dia 10 de maio, com desconto de 10% para pagamento à vista em cota única.

O gerente de administração de Tributos Imobiliários da Prefeitura de Cariacica, Andresson Esteves, informou que o imposto também pode ser parcelado em até oito vezes, dependendo do valor, sempre com parcela mínima de R$ 20.

O morador que não receber o carnê, pode ter acesso ao documento no prédio da prefeitura, em Alto Lage, ou no Faça Fácil, na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Santo André.

"O IPTU vai para saúde, educação, questões sociais e infraestrutura do município. Nos últimos anos, a inadimplência caiu. Em 2016, era 53%. Em 2019, foi para 46%. Ainda é alto, mas criamos formas de incentivo e estamos trabalhando para identificar os motivos da inadimplência e criar métodos para fazer com que ela diminua ainda mais", ressalta Andresson.

ISENÇÃO

Em Cariacica , os moradores que recebem renda mensal vitalícia ou amparo social (LOAS), aposentados e pensionistas têm direito à isenção total do IPTU e de 50% da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS). Para o desconto nesta taxa, é preciso solicitar em requerimento.

Além disso, o morador proprietário de terreno individual com casa com valor venal de até R$ 27.910,57 é isento do IPTU e da TCRS automaticamente. Neste caso, apesar de o desconto ser automático, é preciso que o imóvel seja cadastrado na prefeitura.

Para ter direito, o morador deve ter remuneração mensal de até três salários mínimos e estar em dia com os tributos municipais até o momento da solicitação.

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