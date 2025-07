Loteria

Jogo feito no ES ganha sozinho prêmio milionário da Lotofácil

O concurso 3449 foi sorteado na noite de terça-feira (22); aposta capixaba foi a única no Brasil a acertar todas as 15 dezenas

Uma aposta feita no Espírito Santo acertou os 15 números do concurso 3449 da Lotofácil e ganhou mais de R$ 1,4 milhão. O sorteio foi realizado na noite de terça (22) e o bilhete capixaba foi o único no Brasil a acertar todas as dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo foi realizado em uma lotérica do bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, na Região Metropolitana do Estado. Quem ganhou, investiu apenas R$ 3,50 — valor para uma aposta simples nesta modalidade de loteria. >