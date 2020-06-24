Incaper prevê dias de sol e noites frias até sexta-feira no ES

Os dois próximos dias na capital capixaba seguem com manhãs mais frias e temperaturas amenas ao longo do dia Crédito: Luciney Araújo

A quinta (25) e sexta-feira (26) dos capixabas serão de tempo aberto, com presença constante do sol, poucos momentos de nebulosidade em praticamente todas as regiões do Espírito Santo. Também há uma pequena possibilidade de chuva leve e passageira em municípios do Norte.

É esta a previsão climática do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural até a chegada do próximo final de semana, quando uma nova frente fria pode derrubar novamente as temperaturas como observado nos últimos dias.

A grande perda de calor noturno, aliás, foi o principal fator para as quedas de temperaturas mínimas ao longo dessa semana. Mesmo assim, a amplitude térmica  diferença entre a máxima e mínima  deve seguir alta por causa da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica.

Dessa forma, segundo o Incaper, nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26) as temperaturas devem oscilar entre 8?°C  nas áreas mais elevadas  e até 34?°C nas regiões mais quentes do Espírito Santo

Em Vitória , a mínima nesta noite ficou em 16?°C. Para os próximos dias, os termômetros na capital capixaba ficarão entre 17 ºC e 32?°C. Mapas climáticos iniciais do Incaper apontam para uma mudança no tempo para o próximo fim de semana, quando a passagem de uma frente fria pelo Estado pode novamente derrubar as temperaturas.

SEM RECORDE

2,5?°C na última noite, porém a mínima registrada foi de 5,7?°C, dois graus acima do aferido na mesma estação na noite de segunda (22) para terça-feira (23). Teve frio nesta semana, mas não recorde. A expectativa pela noite mais fria do ano no Espírito Santo não ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24). As previsões climáticas do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural para a região de Aracê, em Domingos Martins , eram de que a temperatura poderia chegar ana última noite, porém a mínima registrada foi de, dois graus acima do aferido na mesma estação na noite de segunda (22) para terça-feira (23).

Termômetros seguirão marcando baixas temperaturas em Domingos Martins Crédito: Angélica / Internauta