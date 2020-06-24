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Previsão do tempo

Incaper prevê dias de sol e noites frias até sexta-feira no ES

Previsões climáticas do Incaper indicam que os dois próximos dias seguirão ensolarados, mas não tão quentes ao longo do dia. Noite seguirão frias e com temperaturas mais baixas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 13:48

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 13:48

Amanhecer do dia na Praia de Camburi em Vitória
Os dois próximos dias na capital capixaba seguem com manhãs mais frias e temperaturas amenas ao longo do dia Crédito: Luciney Araújo
A quinta (25) e sexta-feira (26) dos capixabas serão de tempo aberto, com presença constante do sol, poucos momentos de nebulosidade em praticamente todas as regiões do Espírito Santo. Também há uma pequena possibilidade de chuva leve e passageira em municípios do Norte.

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É esta a previsão climática do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural até a chegada do próximo final de semana, quando uma nova frente fria pode derrubar novamente as temperaturas como observado nos últimos dias.
A grande perda de calor noturno, aliás, foi o principal fator para as quedas de temperaturas mínimas ao longo dessa semana. Mesmo assim, a amplitude térmica  diferença entre a máxima e mínima  deve seguir alta por causa da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica.
Dessa forma, segundo o Incaper, nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26) as temperaturas devem oscilar entre 8?°C  nas áreas mais elevadas  e até 34?°C nas regiões mais quentes do Espírito Santo.
Em Vitória, a mínima nesta noite ficou em 16?°C. Para os próximos dias, os termômetros na capital capixaba ficarão entre 17 ºC e 32?°C. Mapas climáticos iniciais do Incaper apontam para uma mudança no tempo para o próximo fim de semana, quando a passagem de uma frente fria pelo Estado pode novamente derrubar as temperaturas.

SEM RECORDE

Teve frio nesta semana, mas não recorde. A expectativa pela noite mais fria do ano no Espírito Santo não ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24). As previsões climáticas do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural para a região de Aracê, em Domingos Martins, eram de que a temperatura poderia chegar a 2,5?°C na última noite, porém a mínima registrada foi de 5,7?°C, dois graus acima do aferido na mesma estação na noite de segunda (22) para terça-feira (23).
Termômetro marcou 5° nesta segunda (22), em Domingos Martins
Termômetros seguirão marcando baixas temperaturas em Domingos Martins Crédito: Angélica / Internauta
Desta forma, a menor temperatura registrada no Estado no ano segue sendo no dia 28 de maio, quando a estação meteorológica do Incaper registrou 3,4?°C no município martinense, uma das cidades mais frias do ES e que tradicionalmente registra baixíssimas temperaturas ao longo do ano.

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