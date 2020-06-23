O tradicional termômetro da Pedra Azul marcou 4 °C nas primeiras horas a manhã desta quinta Crédito: Giovanni Assumpção Polli

Your browser does not support the audio element. ES tem previsão de noite mais fria do ano na madrugada desta quarta

As projeções climáticas do Incaper para a região de Aracê, distrito de Domingos Martins , onde o Instituto possui uma estação, é de mínima de 2,5 °C, o que seria a mais baixa deste ano em todo o Espírito Santo.

"EMPATE TÉCNICO"

Segundo o Incaper, o frio intenso da última madrugada foi uma amostra da temperatura baixa que está por vir. Embora congelante, a menor temperatura registrada no termômetro de Aracê foi de 3,7 °C, o que a coloca tecnicamente empatada com a madrugada do dia 28 de maio, ainda antes do inverno, quando o distrito martinense registrou 3,4 °C.

Outra cidade capixaba que também fez "frio de doer" foi Iúna, na Região do Caparaó. Por lá, a estação do Incaper aferiu uma temperatura mínima de 5,9 °C. Outros municípios também tiveram noites frias. Em Vila Velha, na Grande Vitória, a mínima foi de 14,4 °C. Já a calorosa cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, registrou 10,8 °C.

Com a Pedra Azul ao fundo, a lona que cobre o carro a camionete na propriedade do morador Leonardo Cebin amanheceu com muito gelo Crédito: Leonardo Cebin

De acordo com o meteorologista do Incaper, Pedro Henrique Pantoja, desde o último sábado (20) um sistema de alta pressão vem atuando em grande parte da região Sudeste do Brasil, o que influencia o processo de formação de nuvens em todo Espírito Santo. Contudo, a pouca nebulosidade observada em todo Espírito Santo favorece o resfriamento em razão da perde radiativa que ocorre durante o período noturno.