Frente fria e alertas de temporal em Vitória e de chuvas em todo o ES

Após semanas de altas temperaturas, com registros de recordes de calor em cidades do Espírito Santo
, uma frente fria chega ao Estado neste sábado (9), segundo informações da Climatempo. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet
) emitiu um alerta para chuvas intensas em todo o território capixaba.
De acordo com a Climatempo, a frente fria avança pelo Rio De Janeiro e chega ao sul do Espírito Santo, se afastando para o mar. Mesmo passageira, ela aumenta as condições para chuva em muitas áreas da Região Sudeste.
Nas regiões Central e Norte do Estado, o sol aparece a maior parte deste sábado e várias pancadas de chuvas com raios podem ocorrer à tarde e à noite. A Climatempo ainda alerta para temporal em Vitória
e no Sul do Estado.
O Inmet publicou um aviso para perigo potencial de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O alerta vale até as 10h deste domingo (10). Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Ainda segundo o Inmet, os ventos intensos podem chegar a 40/60 km/h.