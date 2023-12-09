AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Trégua no calor

Frente fria e alertas de temporal em Vitória e de chuvas em todo o ES

O tempo muda em todo o Espírito Santo neste sábado (9), com a chegada de uma frente fria; há alerta de chuvas intensas para todas as cidades capixabas

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 10:00

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 dez 2023 às 10:00
Após semanas de altas temperaturas, com registros de recordes de calor em cidades do Espírito Santo, uma frente fria chega ao Estado neste sábado (9), segundo informações da Climatempo. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em todo o território capixaba.
De acordo com a Climatempo, a frente fria avança pelo Rio De Janeiro e chega ao sul do Espírito Santo, se afastando para o mar. Mesmo passageira, ela aumenta as condições para chuva em muitas áreas da Região Sudeste.
Nas regiões Central e Norte do Estado, o sol aparece a maior parte deste sábado e várias pancadas de chuvas com raios podem ocorrer à tarde e à noite. A Climatempo ainda alerta para temporal em Vitória e no Sul do Estado.

Alerta de chuvas intensas

Alerta de chuvas para todo o Espírito Santo
Alerta de chuvas para todo o Espírito Santo Crédito: Inmet
O Inmet publicou um aviso para perigo potencial de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O alerta vale até as 10h deste domingo (10). Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Ainda segundo o Inmet, os ventos intensos podem chegar a 40/60 km/h. 

Orientações do Inmet

► Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

►Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

► Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja Também

Número de raios no ES impressiona

Por que chove granizo após dias quentes

Cidade do ES registra maior temperatura no país

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva Chuva no ES Clima Climatempo Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados