Frente fria e alertas de temporal em Vitória e de chuvas em todo o ES

O tempo muda em todo o Espírito Santo neste sábado (9), com a chegada de uma frente fria; há alerta de chuvas intensas para todas as cidades capixabas

Após semanas de altas temperaturas, com registros de recordes de calor em cidades do Espírito Santo , uma frente fria chega ao Estado neste sábado (9), segundo informações da Climatempo. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um alerta para chuvas intensas em todo o território capixaba.

De acordo com a Climatempo, a frente fria avança pelo Rio De Janeiro e chega ao sul do Espírito Santo, se afastando para o mar. Mesmo passageira, ela aumenta as condições para chuva em muitas áreas da Região Sudeste.

Nas regiões Central e Norte do Estado, o sol aparece a maior parte deste sábado e várias pancadas de chuvas com raios podem ocorrer à tarde e à noite. A Climatempo ainda alerta para temporal em Vitória e no Sul do Estado.