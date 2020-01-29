Final de semana será sem chuva e com sol forte em todo o ES

Vai dar praia! O final de semana será de calor e tempo firme no Estado, inclusive em Piúma, no litoral Sul Crédito: Carlos Alberto Silva

Demorou, mas a chuva finalmente deu uma trégua ao capixaba que tanto sofreu com os temporais recorrentes e que assolaram praticamente todo o Estado há mais de uma semana.

Embora ainda exista a possibilidade de precipitação de baixa intensidade para o período de fim da tarde e noite na Grande Vitória, Sul e na Região Serrana, o prognóstico do clima é de tempo firme para os próximos dias, incluindo o final de semana. Na Região Norte, a probabilidade de chuva é remota.

"A situação vai melhorando ao longo dos próximos dias, só que hoje ainda pode chover. O risco maior é próximo à divisa com Minas Gerais, na Região do Vale do Rio Doce. No Sul e na Região Metropolitana, o tempo se mantém instável e não chove com muita intensidade", disse o meteorologista João Bastos, do Climatempo em entrevista à Ràdio CBN Vitória.

CALOR

As temperaturas, aliás, já se configuram mais altas a partir desta quarta-feira (29), ultrapassando os 30º C. O prognóstico se manterá nos próximos dias, o que favorecerá, enfim, um final de semana de tempo firme e de praia em praticamente todo o Espírito Santo.

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"O cenário está favorável e os mapas climáticos não indicam chuva para o final de semana no Espírito Santo. As temperaturas irão se configurar acima dos 30ºC e haverá aquela sensação de abafado, pois a umidade também é alta na estação. Depois de tantos dias de chuvas, o capixaba terá um período sem ela", pontuou o meteorologista.