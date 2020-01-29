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Vai dar praia

Final de semana será sem chuva e com sol forte em todo o ES

Após mais de uma semana de muita chuva e prejuízos, o tempo abre em praticamente todo o Estado já a partir desta quinta-feira (30) . Temperaturas ficarão acima dos 30º C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 13:31

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 13:31

Vai dar praia! O final de semana será de calor e tempo firme no Estado, inclusive em Piúma, no litoral Sul Crédito: Carlos Alberto Silva
Demorou, mas a chuva finalmente deu uma trégua ao capixaba que tanto sofreu com os temporais recorrentes e que assolaram praticamente todo o Estado há mais de uma semana.

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Embora ainda exista a possibilidade de precipitação de baixa intensidade para o período de fim da tarde e noite na Grande Vitória, Sul e na Região Serrana, o prognóstico do clima é de tempo firme para os próximos dias, incluindo o final de semana. Na Região Norte, a probabilidade de chuva é remota.
"A situação vai melhorando ao longo dos próximos dias, só que hoje ainda pode chover. O risco maior é próximo à divisa com Minas Gerais, na Região do Vale do Rio Doce. No Sul e na Região Metropolitana, o tempo se mantém instável e não chove com muita intensidade", disse o meteorologista João Bastos, do Climatempo em entrevista à Ràdio CBN Vitória.

CALOR

As temperaturas, aliás, já se configuram mais altas a partir desta quarta-feira (29), ultrapassando os 30º C. O prognóstico se manterá nos próximos dias, o que favorecerá, enfim, um final de semana de tempo firme e de praia em praticamente todo o Espírito Santo.

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"O cenário está favorável e os mapas climáticos não indicam chuva para o final de semana no Espírito Santo. As temperaturas irão se configurar acima dos 30ºC e haverá aquela sensação de abafado, pois a umidade também é alta na estação. Depois de tantos dias de chuvas, o capixaba terá um período sem ela", pontuou o meteorologista.
O especialista, contudo, frisou que em fevereiro os modelos climáticos indicam grandes chances de mais temporais como os vividos no estado neste mês de janeiro. Para março, os indicativos são de melhora e o mês não deverá ter chuvas tão fortes e destruidoras.

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