Final de semana será de tempo nublado e chuva no Espírito Santo

E neste sábado (26), tem pouca nebulosidade na metade norte do estado, sem expectativa de chuva. A metade sul tem aumento de nuvens à tarde, a partir de quando ocorrem pancadas de chuva em alguns trechos. Essa chuva pode vir acompanhada de trovoadas nas regiões Sul e Serrana e é mais esparsa na Grande Vitória. As temperaturas ficam elevadas em todas as regiões.