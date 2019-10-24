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Previsão meteorológica

Final de semana será de tempo nublado e chuva no Espírito Santo

Institutos de meteorologia alertam que, para este sábado (26), a previsão é de pancadas de chuva isoladas com raios. Nesta sexta-feira  (25) o tempo fica nublado com ventos fracos a moderados

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 12:35
Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
O  Espírito Santo continuará com tempo nublado e pancadas de chuva no final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).  Segundo o Instituto, nesta sexta-feira (25) a previsão é de tempo parcialmente nublado com ventos fracos a moderados. Já neste sábado (26), o tempo deve ficar parcialmente nublado e com chuva isolada.
O Instituto Climatempo também alertou que neste sábado (26) a previsão é de pancadas de chuva isoladas com raios, no Oeste do Espírito Santo. Já na região leste, toda faixa litorânea tem chuva rápida e passageira. No domingo (27), será um dia de sol, calor e chuvas passageiras.

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Já segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira (25), na região Norte e Noroeste, há possibilidade de chuva rápida e esparsa no período da tarde. Também chove rapidamente entre a madrugada e a manhã na Grande Vitória e parte do Nordeste do Espírito Santo. As demais áreas têm variação de nebulosidade e pancadas de chuva em alguns trechos, da tarde para a noite. Essa chuva pode vir acompanhada de trovoadas. 
E neste sábado (26), tem pouca nebulosidade na metade norte do estado, sem expectativa de chuva. A metade sul tem aumento de nuvens à tarde, a partir de quando ocorrem pancadas de chuva em alguns trechos. Essa chuva pode vir acompanhada de trovoadas nas regiões Sul e Serrana e é mais esparsa na Grande Vitória. As temperaturas ficam elevadas em todas as regiões.
No domingo (27),  sol e pancadas de chuva, a partir da tarde, no Sudeste do Espírito Santo. Nas demais áreas não têm expectativa de chuva. As temperaturas têm um ligeiro aumento em todas as regiões.

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