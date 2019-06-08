Veja previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo

Chuva, tempo frio Crédito: Fernando Madeira

frente fria chegou no Espírito Santo nesta semana e trouxe com ela temperaturas mais amenas, chuva e friozinho para os capixabas. Para o final de semana, institutos meteorológicos apontam que a temperatura deve permanecer mais baixa do que o costume durante todo o final de semana, com sol entre nuvens mas sem chuva. Umachegou nonesta semana e trouxe com ela temperaturas mais amenas, chuva e friozinho para os. Para o final de semana, institutos meteorológicos apontam que a temperatura deve permanecer mais baixa do que o costume durante todo o final de semana, com sol entre nuvens mas sem chuva.

SÁBADO

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assitência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol deve ficar tímido no sábado (8) em todo o Espírito Santo por conta da presença de umidade marítima. Ainda assim, não há expectativa de chuva. De acordo com o, o sol deve ficar tímido no sábado (8) em todo o Espírito Santo por conta da presença de umidade marítima. Ainda assim, não há expectativa de chuva.

Climatempo aponta que o dia de sábado (8) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite deve ter poucas nuvens, sem chance de chuva. aponta que o dia de sábado (8) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite deve ter poucas nuvens, sem chance de chuva.

- Na Grande Vitória, variação de nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Sul, variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 24 °C.

- Na Região Serrana, variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 24 °C.

Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 23 °C.

- Na Região Norte, variação de nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Noroeste, variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

- Na Região Nordeste, variação de nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

DOMINGO

No domingo (9), também não há expectativa de chuva e o céu nublado permanece em todo o Estado.

- Na Grande Vitória , variação de nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Sul , variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

- Na Região Serrana , variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 23 °C.

- Na Região Norte , variação de nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

- Na Região Noroeste , variação de nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

- Na Região Nordeste , variação de nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

RECORDE DE FRIO EM VITÓRIA

Vitória. Nesta quinta-feira (6), o Gazeta Online informou o registro de recorde de frio com 17, 9°C, mas esse registro já é menor. Nesta sexta-feira (7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na Capital marcaram 16, 8°C, considerada a temperatura mais fria do ano até agora. A forte massa polar que avançou sobre o Brasil esta semana proporcionou novos recordes de frio em 2019 em. Nesta quinta-feira (6), oinformou o registro de recorde de frio com 17, 9°C, mas esse registro já é menor. Nesta sexta-feira (7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na Capital marcaram 16, 8°C, considerada a temperatura mais fria do ano até agora.