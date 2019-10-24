Instituto emite alerta de chuva forte com raios para cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuva forte com raios e rajadas de ventos fortes para o Espírito Santo. Segundo o aviso, até o final desta quinta-feira (24), poderá ter tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval (veja a lista abaixo).
Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta sexta-feira (25), a previsão é de tempo parcialmente nublado, com ventos de fracos a moderados. Neste sábado (26), a previsão é de que o tempo fique parcialmente nublado com chuva isolada.
O Climatempo alerta que neste sábado (26) é previsto pancadas de chuva isoladas com raios, no oeste do Espírito Santo. Já na região leste, toda faixa litorânea tem chuva rápida e passageira. No domingo (27), será um dia de sol, calor e chuvas passageiras.
VEJA A LISTA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Itaúnas
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério