Instituto emite alerta de chuva forte com raios para cidades do ES

Segundo o aviso, até o final desta quinta-feira (24), poderá ter tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 11:50

Redação de A Gazeta

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuva forte com raios e rajadas de ventos fortes para o Espírito Santo. Segundo o aviso, até o final desta quinta-feira (24), poderá ter tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval (veja a lista abaixo).  
Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta sexta-feira (25), a previsão é de tempo parcialmente nublado, com ventos de fracos a moderados. Neste sábado (26), a previsão é de que o tempo fique parcialmente nublado com chuva isolada.
O Climatempo alerta que neste sábado (26) é previsto pancadas de chuva isoladas com raios, no oeste do Espírito Santo. Já na região leste, toda faixa litorânea tem chuva rápida e passageira. No domingo (27), será um dia de sol, calor e chuvas passageiras.

VEJA A LISTA

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Itaúnas
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pedro Canário
  16. Pinheiros
  17. Ponto Belo
  18. Rio Bananal
  19. São Domingos do Norte
  20. São Gabriel da Palha
  21. São Mateus
  22. Sooretama
  23. Vila Pavão
  24. Vila Valério

