Veja como fica a previsão do tempo no feriado no ES

Sábado deve ser de chuviscos, mas tempo deve ficar firme no domingo (8) Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Grande Vitória. Para o final de semana de feriado, o clima deve permanecer com chuviscos em boa parte do Espírito Santo pelo menos no sábado (7) — mas, de acordo com o Instituto Climatempo, o domingo (8) deve ser de calor, já que o ar seco volta a ganhar força. A sexta-feira (6) amanheceu e permaneceu chuvosa até o anoitecer em boa parte da. Para o final de semana de feriado, o clima deve permanecer com chuviscos em boa parte dopelo menos no sábado (7) — mas, de acordo com o, o domingo (8) deve ser de calor, já que o ar seco volta a ganhar força.

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reforça que o mar ainda deve ficar agitado no litoral Norte e um pouco revolto no restante do litoral capixaba durante o final de semana. O Climatempo prevê que o sol deve aparecer forte e a temperatura pode voltar a subir no domingo, dia em que Vitória completa 468 anos. Oreforça que o mar ainda deve ficar agitado no litoral Norte e um pouco revolto no restante do litoral capixaba durante o final de semana.

SÁBADO

- Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.

Região Sul, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa nos trechos próximos ao litoral. - Na, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa nos trechos próximos ao litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.

Região Serrana, muitas nuvens e chuva ocasional em alguns trechos do leste da região. - Na, muitas nuvens e chuva ocasional em alguns trechos do leste da região.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 19 °C.

Região Norte, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa. - Na, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Região Noroeste, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa em alguns trechos. - Na, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa em alguns trechos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 22 °C.

Região Nordeste, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa. - Na, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

DOMINGO

- Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chance de chuva no início do dia.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

- Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 24 °C.

- Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 22 °C.

- Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

- Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

- Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chance de chuva no início do dia.