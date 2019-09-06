Veja como fica a previsão do tempo no feriado no ES

A sexta-feira (6) amanheceu e permaneceu chuvosa até o anoitecer em boa parte da Grande Vitória. Para o final de semana de feriado, o clima deve permanecer com chuviscos em boa parte do Espírito Santo pelo menos no sábado (7) — mas, de acordo com o Instituto Climatempo, o domingo (8) deve ser de calor, já que o ar seco volta a ganhar força.
O Climatempo prevê que o sol deve aparecer forte e a temperatura pode voltar a subir no domingo, dia em que Vitória completa 468 anos. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reforça que o mar ainda deve ficar agitado no litoral Norte e um pouco revolto no restante do litoral capixaba durante o final de semana.
SÁBADO
- Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa.
Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.
Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.
- Na Região Sul, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa nos trechos próximos ao litoral.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.
Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.
- Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva ocasional em alguns trechos do leste da região.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.
Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 19 °C.
- Na Região Norte, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa.
Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.
- Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa em alguns trechos.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 22 °C.
- Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens e chuva esparsa.
Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.
DOMINGO
- Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chance de chuva no início do dia.
Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.
Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.
- Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 24 °C.
- Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, sem chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.
Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 22 °C.
- Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem chuva.
Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.
- Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.
- Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chance de chuva no início do dia.
Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.