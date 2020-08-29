Final de semana no ES deve ser de sol e chuva, prevê Incaper

Último final de semana de agosto será de tempo instável no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O instituto prevê que o sábado (29) deve ser de chuva rápida pela manhã entre a Grande Vitória e o litoral Norte, mas o sol predomina nos demais horários. As regiões Norte, Noroeste e trechos da Serrana podem ter chuva esparsa em alguns momentos do dia. Os ventos sopram com até moderada intensidade no litoral sul.

Na Grande Vitória, sol e chuva passageira pela manhã. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Vitória , a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 29°C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor. Não chove e há previsão de vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima será de 17°C e máxima de 30°C. Nas áreas altas, a mínima deve ser de 16°C e a máxima de 26°C.

Na Região Serrana, deve ter chuva esparsa em alguns momentos no leste da região. Nas demais áreas o sábado (29) deve ser de poucas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 27°C. Nas áreas altas: a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 23°C.

Na Região Norte, deve ter chuva esparsa em alguns momentos. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 30°C.

Na Região Noroeste, é possível ter a ocorrência de chuva esparsa em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 30°C.

Na Região Nordeste, chuva passageira pela manhã no trecho litorâneo. Poucas nuvens e calor nas demais áreas, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C.

Já o domingo (30) deve ser de sol e calor em praticamente todo o Espírito Santo, mas também há previsão de chuva rápida na região Nordeste em alguns momentos do dia. Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral Sul e o Metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas na região Sul.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor. Não chove. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C. Em Vitória a mínima será de 20°C e a máxima de 31°C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor. Não chove. Vento de moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 32°C. Nas áreas altas elas devem variar entre 17°C e 28°C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 13°C e máxima de 25°C.

Na Região Norte, poucas nuvens e calor. Não chove. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16°C e máxima de 28°C.