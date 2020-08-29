Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Final de semana no ES deve ser de sol e chuva, prevê Incaper

Agosto se despede com tempo instável em todo o território capixaba; veja as temperaturas na sua região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 21:15

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:15

Sombrinhas da Penha, ensaio fotográfico retratando o uso dos diversos modelos de sombrinhas pelos fiéis que enfrentam o sol forte para exercer a sua fé.
Último final de semana de agosto será de tempo instável no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O último final de semana de agosto chegou e, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve ser de chuvas rápidas em todo o Espírito Santo.
O instituto prevê que o sábado (29) deve ser de chuva rápida pela manhã entre a Grande Vitória e o litoral Norte, mas o sol predomina nos demais horários. As regiões Norte, Noroeste e trechos da Serrana podem ter chuva esparsa em alguns momentos do dia. Os ventos sopram com até moderada intensidade no litoral sul.
Na Grande Vitória, sol e chuva passageira pela manhã. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Vitória, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 29°C.

Veja Também

Cidades do Norte do ES batem recorde de menor temperatura na região

Na Região Sul, poucas nuvens e calor. Não chove e há previsão de vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima será de 17°C e máxima de 30°C. Nas áreas altas, a mínima deve ser de 16°C e a máxima de 26°C.
Na Região Serrana, deve ter chuva esparsa em alguns momentos no leste da região. Nas demais áreas o sábado (29) deve ser de poucas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 27°C. Nas áreas altas: a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 23°C.
Na Região Norte, deve ter chuva esparsa em alguns momentos. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 30°C.

Veja Também

Cuidados especiais para limpar a casa no inverno

Na Região Noroeste, é possível ter a ocorrência de chuva esparsa em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 30°C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima deve ser de 16°C e a máxima de 29°C.
Na Região Nordeste, chuva passageira pela manhã no trecho litorâneo. Poucas nuvens e calor nas demais áreas, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C.
Já o domingo (30) deve ser de sol e calor em praticamente todo o Espírito Santo, mas também há previsão de chuva rápida na região Nordeste em alguns momentos do dia. Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral Sul e o Metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas na região Sul.
Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor. Não chove. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C. Em Vitória a mínima será de 20°C e a máxima de 31°C.
Na Região Sul, poucas nuvens e calor. Não chove. Vento de moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 32°C. Nas áreas altas elas devem variar entre 17°C e 28°C.

Veja Também

Afinal, tomar banho quente durante o inverno pode fazer mal para pele?

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. Nas áreas altas: mínima de 13°C e máxima de 25°C.
Na Região Norte, poucas nuvens e calor. Não chove. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 28°C.
Na Região Noroeste, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16°C e máxima de 28°C.
Na Região Nordeste, sol e chuva passageira em alguns momentos. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados