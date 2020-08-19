Cuidados especiais para limpar a casa no inverno

Uma vez por semana deve-se estender edredons e mantas no sol Crédito: Pinterest

inverno é a estação que mais exige atenção na hora dos cuidados domésticos. A incidência de raios solares é muito baixa, por isso, quanto menos luz e ventilação, maior é a proliferação de fungos e ácaros, que são extremamente nocivos à saúde.

Para piorar, tendemos a fechar mais a casa, dificultando a circulação de ar dos ambientes, além de tomar banhos quentes. Essa combinação é o cenário perfeito para esses inimigos microscópicos. Patricia Stuginski, consultora da Maria Brasileira, separou algumas dicas que vão ajudar a deixar a casa preparada para garantir a saúde e o bem-estar da família. Confira!

Higienize as roupas de cama

Edredons e cobertores ficam guardados durante os meses quentes. Assim, acumulam os tão temidos ácaros, além de juntarem mofo e outros micro-organismos desagradáveis. Antes de colocá-los em uso, separe-os e mande-os para uma boa lavagem. Além disso, ao menos uma vez por semana, é interessante estendê-los no sol e trocá-los, assim como lençóis e fronhas, diz Patrícia. Esse hábito também pode ser adotado nos cuidados com as roupas de inverno, principalmente as de lã, que se tornam o habitat favorito dos ácaros.

Ventile os ambientes

Por mais que o tempo esteja gelado e você queira manter a casa fechada, isso não é saudável e higiênico. A ventilação ajuda a manter o ambiente livre de ar contaminado, além de impedir a formação de mofos, principalmente em espaços como o banheiro. Se ele não tiver uma boa circulação do ar, a umidade que é formada pelo vapor do banho estimula a formação desses organismos, que são muito perigosos para a saúde, alerta. Fora que o acúmulo de mofo e limo exige que uma limpeza mais pesada seja feita no banheiro. Isso envolve ter que usar produtos fortes, que podem prejudicar ainda mais o ar.

Limpe periodicamente