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Onda de frio histórica

Cidades do Norte do ES batem recorde de menor temperatura na região

O frio intenso ainda é consequência da forte massa de ar polar que há mais de uma semana derrubou as temperaturas no Estado e em várias regiões do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:47

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:47

Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Vitória também registrou baixas temperaturas, mas não bateu recorde nesta madrugada para este ano Crédito: Vitor Jubini
Os impactos da onda de frio histórica que chegou ao Brasil ainda atingem o Espírito Santo. As noites têm sido mais frias para o capixaba, e as cidades da Região Norte do Estado, normalmente mais quentes, bateram o recorde de menores temperaturas no ano.
De acordo com o levantamento preliminar das temperaturas mínimas desta quarta-feira (26), feita pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Marilândia bateu o próprio recorde de frio de 2020, registrando 10,5°C. Em seguida, Nova Venécia com 11,6°C, São Mateus com 13,4°C e em quarto lugar no ranking, Linhares com 15°C.

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Nesta quarta-feira (26), o Incaper registrou baixas temperaturas também em: Vitória, com 19°C; Vila Velha com 18,2°C; Domingos Martins, em Aracê, com 7°C; Santa Teresa com 10,1°C; Cachoeiro de Itapemirim, em Pacotuba, com 11,9°C e Iúna, com 11,5°C.
O frio intenso sentido pelos capixabas ainda é consequência da forte massa de ar polar que há mais de uma semana derrubou as temperaturas no Estado e em várias regiões do país. No caso do Espírito Santo, a passagem de um ciclone subtropical influi diretamente nos ventos, que sopra incessantemente com rajadas fortes, especialmente na faixa litorânea.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

A umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo nesta quarta-feira (26), mas o sol segue predominando principalmente no Noroeste. Existe a previsão de chuva fraca no trecho litorâneo à noite e avançando por alguns trechos do Sul capixaba. Há ainda o risco moderado de geada nos trechos montanhosos, especialmente na Região Serrana e no Caparaó.
Ainda de acordo com o Incaper, a quinta-feira (27) deve ser de tempo instável em boa parte do Espírito Santo, por causa da presença da umidade marítima. Chuva passageira ao longo do dia em quase todas as regiões, exceto no Noroeste, onde o sol segue predominando. A força dos ventos diminui e o mar segue agitado.

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A sexta-feira (27) deve ser de predomínio de sol em praticamente todo o Espírito Santo. Chove de forma passageira no início do dia no litoral norte e ao longo do dia, as chuvas se espalham pelas demais áreas do norte capixaba, com a exceção do sul da região Noroeste. Não chove nas demais áreas e o tempo fica abafado.

TENDÊNCIA PARA O FIM DE SEMANA

Sábado (29) deve ser de sol e calor em praticamente todo o Espírito Santo. Previsão de chuva rápida pela manhã apenas na região Nordeste. Já o domingo (30) deve ser de poucas nuvens e calor em praticamente todo o Estado. Previsão de chuva rápida pela manhã apenas no litoral norte capixaba.

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