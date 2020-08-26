Cidades do Norte do ES batem recorde de menor temperatura na região

Vitória também registrou baixas temperaturas, mas não bateu recorde nesta madrugada para este ano Crédito: Vitor Jubini

Os impactos da onda de frio histórica que chegou ao Brasil ainda atingem o Espírito Santo . As noites têm sido mais frias para o capixaba, e as cidades da Região Norte do Estado, normalmente mais quentes, bateram o recorde de menores temperaturas no ano.

De acordo com o levantamento preliminar das temperaturas mínimas desta quarta-feira (26), feita pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Marilândia bateu o próprio recorde de frio de 2020, registrando 10,5°C. Em seguida, Nova Venécia com 11,6°C, São Mateus com 13,4°C e em quarto lugar no ranking, Linhares com 15°C.

O frio intenso sentido pelos capixabas ainda é consequência da forte massa de ar polar que há mais de uma semana derrubou as temperaturas no Estado e em várias regiões do país. No caso do Espírito Santo, a passagem de um ciclone subtropical influi diretamente nos ventos, que sopra incessantemente com rajadas fortes, especialmente na faixa litorânea.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

A umidade marítima deixa o tempo instável em boa parte do Espírito Santo nesta quarta-feira (26), mas o sol segue predominando principalmente no Noroeste. Existe a previsão de chuva fraca no trecho litorâneo à noite e avançando por alguns trechos do Sul capixaba. Há ainda o risco moderado de geada nos trechos montanhosos, especialmente na Região Serrana e no Caparaó.

Ainda de acordo com o Incaper, a quinta-feira (27) deve ser de tempo instável em boa parte do Espírito Santo, por causa da presença da umidade marítima. Chuva passageira ao longo do dia em quase todas as regiões, exceto no Noroeste, onde o sol segue predominando. A força dos ventos diminui e o mar segue agitado.

A sexta-feira (27) deve ser de predomínio de sol em praticamente todo o Espírito Santo. Chove de forma passageira no início do dia no litoral norte e ao longo do dia, as chuvas se espalham pelas demais áreas do norte capixaba, com a exceção do sul da região Noroeste. Não chove nas demais áreas e o tempo fica abafado.

TENDÊNCIA PARA O FIM DE SEMANA