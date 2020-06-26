Fim de semana terá chuva e frente fria no Espírito Santo

Chuva e frio no Espírito Santo no segundo final de semana do inverno Crédito: Vitor Jubini

Não se engane com o sol e o calor desta sexta-feira (26). A previsão meteorológica para o fim de semana é de chuva, frente fria e temperaturas amenas em boa parte do Espírito Santo. Inclusive, nas áreas mais altas da Região Serrana, pode ser preciso reforçar a quantidade de cobertores, como já aconteceu nos últimos dias desde que o inverno chegou

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o sábado (27) será de sol entre nuvens e chuva rápida no extremo nordeste do Espírito Santo. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas seguirão amenas em todas as regiões.

Na Grande Vitória , o sol aparece entre nuvens e não chove. Em Vitória, temperatura mínima é de 17 °C e a máxima de 34 °C. Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens. Nas áreas altas, a temperatura deve variar entre 6 °C e 25 °C.

FRENTE FRIA CHEGA NO DOMINGO

No domingo (28), a passagem de uma frente fria mudará as condições do tempo no Espírito Santo. Depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro, a frente fria vai fazer com que o ar úmido se espalhe sobre o território capixaba e faça a temperatura cair. O sol aparecerá entre muitas nuvens e vai chover em alguns momentos nas regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana. As demais áreas do Estado têm variação de nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos. Temperatura mínima será de 17 °C e a máxima de 32 °C. Na Região Serrana, o sol aparecerá entre muitas nuvens e choverá em alguns momentos. Nas áreas altas: mínima de 8 °C e máxima de 22 °C.

Não há previsão de chuva nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros devem variar entre 18 °C e 36 °C .

SEGUNDA E TERÇA DE TEMPO INSTÁVEL

Segundo o Incaper, na segunda-feira (29) o tempo segue instável em todo Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos, em todo o Estado. Com o aumento de nebulosidade e mudança no padrão de ventos, as temperaturas diminuem em todas as regiões.